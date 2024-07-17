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Коммунисты Тобольска остались без памятника Ленину

Коммунисты Тобольска остались без памятника Ленину

17 июля 2024, 13:57
Фото: 1MI
Коммунисты Тобольска уже больше года остаются без памятника Ленину в городе. Раньше их было четыре — сейчас ни одного. Бывший мэр города обещал вернуть один из них, но ушел на повышение. Врио мэра же на контакт не идет.

Информацию об игнорировании коммунистов передает портал «URA.RU». Ранее сообщалось, что представители коммунистической идеологии просили власти города вернуть памятник вождю, и это обещал сделать мэр Максим Афанасьев. Но, став мэром города Тюмень, оказался вне компетенции по решению этого вопроса.

Добиться желаемого красные попытались через ВРИО мэра Тобольска Яной Зубовой, однако она тоже не пошла на контакт. Теперь коммунисты сетуют, что им придется ждать до выборов нового мэра, они пройдут 30 июля.

Напомним, что памятники Ленину в Тобольске присутствовали, их было четыре, однако власти города избавлялись от них в течение нескольких лет. Сейчас коммунисты просят вернуть хотя бы один.

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