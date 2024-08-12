За выходные в Тюмени поймали 54 пьяных водителя

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 05:12
Так, в Ялуторовске инспекторы задержали 50-летнего мотоциклиста. Он в алькогольном опьянении ехал на мотоцикле «Альфа».
Показания алкотестера составили 0.74 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Мопед эвакуировали, а нарушителю теперь грозит суд.
Ранее «Наш город» сообщал, что водитель такси врезался в столб под Тюменью. Выяснилось, что водитель был пьян. Сначала он врезался в автомобиль своей соседки в садовом обществе, скрылся с места ДТП. Остановил нарушителя фонарный столб.