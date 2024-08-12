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За выходные в Тюмени поймали 54 пьяных водителя

За выходные в Тюмени поймали 54 пьяных водителя

12 августа 2024, 05:10
Фото: ГИБДД Тюменской области
В Тюменской области за минувшие выходные на дорогах были остановлены 54 водителя в состоянии опьянения. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
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ДТП

Так, в Ялуторовске инспекторы задержали 50-летнего мотоциклиста. Он в алькогольном опьянении ехал на мотоцикле «Альфа».

Показания алкотестера составили 0.74 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Мопед эвакуировали, а нарушителю теперь грозит суд.

Ранее «Наш город» сообщал, что водитель такси врезался в столб под Тюменью. Выяснилось, что водитель был пьян. Сначала он врезался в автомобиль своей соседки в садовом обществе, скрылся с места ДТП. Остановил нарушителя фонарный столб.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени
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