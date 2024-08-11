Двое детей получили травмы во время поездки в тюменском автобусе

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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По словам 39-летнего водителя автобуса №2, экстренно тормозить ему пришлось из-за впереди двигающегося авто. Водитель последнего создал помеху на дороге. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции по Тюменской области устанавливают все обстоятельства происшедшей аварии.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в четверг вечером на Салаирском тракте произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие с участием Kia и SEAT. В аварии травмы получили четыре человека.