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Published Сегодня, 05:52

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Updated Сегодня, 05:54

В Тюмени двое детей получили травмы в автобусе

Двое детей получили травмы во время поездки в тюменском автобусе

11 августа 2024, 05:52
Фото: ГАИ ТО

В Тюмени двое детей получили травмы в автобусе

Юные тюменцы, братья 6 и 7 лет, из-за резкого торможения удалились о поручень. Во время поездки дети сидели на пассажирских сиденьях рядом с мамой.
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Дети

По словам 39-летнего водителя автобуса №2, экстренно тормозить ему пришлось из-за впереди двигающегося авто. Водитель последнего создал помеху на дороге. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции по Тюменской области устанавливают все обстоятельства происшедшей аварии.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в четверг вечером на Салаирском тракте произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие с участием Kia и SEAT. В аварии травмы получили четыре человека.

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