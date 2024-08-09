В ночной аварии в Тюмени погибло две женщины

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
Modified Сегодня, 02:34
Updated Сегодня, 02:34
ДТП произошло в ночь с 8 на 9 августа. Первые сообщения о трагедии появились в 00:30. Две иномарки столкнулись возле Казарово.
По предварительным данным, один из водителей был пьян. В Госавтоинспекции ситуацию пока никак не комментировали. Подробности ожидаются.
Ранее «Наш город» сообщал, что пьяный таксист врезался в столб под Тюменью. ДТП произошло 7 августа. В момент аварии пассажиров внутри машины не было.