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Published Сегодня, 02:32

Modified Сегодня, 02:34

Updated Сегодня, 02:34

В ночной аварии в Тюмени погибло две женщины

В ночной аварии в Тюмени погибло две женщины

9 августа 2024, 02:32
Фото: телеграмм-канал «Тюмень»
Ночью в Тюмени произошла авария, в результате которой погибли две женщины. Об этом сообщили очевидцы.
Сюжет
ДТП

ДТП произошло в ночь с 8 на 9 августа. Первые сообщения о трагедии появились в 00:30. Две иномарки столкнулись возле Казарово.

По предварительным данным, один из водителей был пьян. В Госавтоинспекции ситуацию пока никак не комментировали. Подробности ожидаются.

Видео: телеграмм-канал «Тюмень с огоньком»

Ранее «Наш город» сообщал, что пьяный таксист врезался в столб под Тюменью. ДТП произошло 7 августа. В момент аварии пассажиров внутри машины не было.

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