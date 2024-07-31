С тюменца, насмерть сбившего велосипедиста, взыскали 500 тысяч

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Омск произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным, автомобиль «Греит Вол» выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком «Вольво», потом легковушку отбросило на «Даф».