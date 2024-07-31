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С тюменца, насмерть сбившего велосипедиста, взыскали 500 тысяч

С тюменца, насмерть сбившего велосипедиста, взыскали 500 тысяч

31 июля 2024, 03:59
Фото: 1MI
Заводоуковский районный суд удовлетворил иск местного жителя к водителю «Приоры», который насмерть сбил его отца. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
Сюжет
ДТП
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ДТП произошло в 2022 году. Сын потерпевшего обратился в суд за компенсацией морального вреда.

«Смерть близкого человека причинила ему моральный вред, который он оценивает в 500 000 рублей. Истец просит взыскать с Евгения М. моральный вред в размере 500 000 рублей и судебные расходы в сумме 15 0000 рублей», — говорится в сообщении суда.

Иск был удовлетворен частично. С виновника ДТП взыскали 450 тысяч рублей. Решение ещё не вступило в законную силу.

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Омск произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным, автомобиль «Греит Вол» выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком «Вольво», потом легковушку отбросило на «Даф».

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Велосипед#Авария на дороге
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