С тюменца, насмерть сбившего велосипедиста, взыскали 500 тысяч

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
ДТП произошло в 2022 году. Сын потерпевшего обратился в суд за компенсацией морального вреда.
«Смерть близкого человека причинила ему моральный вред, который он оценивает в 500 000 рублей. Истец просит взыскать с Евгения М. моральный вред в размере 500 000 рублей и судебные расходы в сумме 15 0000 рублей», — говорится в сообщении суда.
Иск был удовлетворен частично. С виновника ДТП взыскали 450 тысяч рублей. Решение ещё не вступило в законную силу.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Омск произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным, автомобиль «Греит Вол» выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком «Вольво», потом легковушку отбросило на «Даф».