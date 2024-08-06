Водитель экскаватора в Тобольске насмерть переехал водителя и пассажира иномарки

Ранее «Наш город» сообщал, что подросток на мопеде в селе Червишево получил тяжёлые травмы в ДТП. По предварительным данным, 16-летниц парень нарушил правила обгона и столкнулся с автомобилем «Черри». Водительского удостоверения подросток не имеет.