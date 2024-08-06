Водитель экскаватора в Тобольске насмерть переехал водителя и пассажира иномарки

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Как стало известно из материалов уголовного дела, рабочий чистил одну из городских улиц. Сдавая задним ходом, он не заметил иномарку и допустил столкновение.
«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля NISSAN CEFIRO от полученных травм скончались на месте», — уточнили в надзорном ведомстве.
Виновнику ДТП назначили наказание в виде принудительных работ на срок 3 года и 6 месяцев.
Кроме того, суд обязал осужденного выплатить компенсацию морального вреда дочери погибшего в размере трех миллионов рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что подросток на мопеде в селе Червишево получил тяжёлые травмы в ДТП. По предварительным данным, 16-летниц парень нарушил правила обгона и столкнулся с автомобилем «Черри». Водительского удостоверения подросток не имеет.