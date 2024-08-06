nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Водитель экскаватора в Тобольске насмерть переехал водителя и пассажира иномарки

Водитель экскаватора в Тобольске насмерть переехал водителя и пассажира иномарки

6 августа 2024, 06:12
Фото: Прокуратура Тюменской области
Тобольский городской вынес приговор водителю экскаватора, который насмерть переехал водителя и пассажира автомобиля «Ниссан”/ Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Сюжет
ДТП

Как стало известно из материалов уголовного дела, рабочий чистил одну из городских улиц. Сдавая задним ходом, он не заметил иномарку и допустил столкновение.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля NISSAN CEFIRO от полученных травм скончались на месте», — уточнили в надзорном ведомстве.

Виновнику ДТП назначили наказание в виде принудительных работ на срок 3 года и 6 месяцев.

Кроме того, суд обязал осужденного выплатить компенсацию морального вреда дочери погибшего в размере трех миллионов рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что подросток на мопеде в селе Червишево получил тяжёлые травмы в ДТП. По предварительным данным, 16-летниц парень нарушил правила обгона и столкнулся с автомобилем «Черри». Водительского удостоверения подросток не имеет.

Читайте также:
С тюменца, насмерть сбившего велосипедиста, взыскали 500 тысячВ аварии на тюменской трассе погибли два человекаБесправник на легковушке едва не убил своих пассажиров на тюменской «трассе смерти»
#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Тобольск#Смерть#Авария на дороге
Подпишитесь
Уроки отменяются. Почему в Тюменской области остро не хватает учителей?
Вчера, 04:54
Его убила политика. Насколько губительна блокировка Youtube?
Вчера, 08:52
Нет детей — плати деньги: налог на бездетность предложила вернуть тюменка
Вчера, 05:05
Где искать «нечервивые»? Тюменские грибники раскрыли лучшие места для «тихой охоты»
Вчера, 07:37
Юные двигатели наркотрафика. В Тюменской области молодежь вербуют в наркобизнес
Вчера, 05:59
Наводчик-штурмовик из Тюменской области погиб в зоне СВО
Вчера, 05:52