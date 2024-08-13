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Тюменке отказали в регистрации недвижимости в ДНР

Тюменке отказали в регистрации недвижимости в ДНР

13 августа 2024, 02:22
Фото: 1MI
В тюменском многофункциональном центре жительнице города отказали в регистрации недвижимости, расположенной в Донецкой народной республике. Об этом сообщила сама тюменка.

По ее словам, сначала она несколько дней пыталась получить талон, а когда попала к специалисту, узнала, что у Росреестра нет связи с реестром ДНР, ЛНР и Херсонской областей.

В МФЦ эту информацию подтвердили.

«В настоящий момент управления Росреестра новых субъектов РФ ведут работы по переходу в федеральную государственную информационную систему ведения ЕГРН. До момента окончания срока переходного периода предоставление услуг Росреестра в отношении объектов, расположенных на новых территориях, осуществляется исключительно в этих субъектах», — цитирует ura.ru пресс-службу ведомства.

Таким образом, тюменке для регистрации жилья необходимо лично поехать в Донецк.

По информации интернет-сервиса для размещения объявлений Авито, в июле 2024 года снять квартиру при путешествии с питомцем в Тюменской области можно было примерно за 2,5 тысяч рублей в сутки. При этом загородный дом обошелся бы в 7 тысяч рублей.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#МФЦ Тюменской области#Доступное жилье
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