Тюменке отказали в регистрации недвижимости в ДНР

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
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Updated Сегодня, 02:24
По ее словам, сначала она несколько дней пыталась получить талон, а когда попала к специалисту, узнала, что у Росреестра нет связи с реестром ДНР, ЛНР и Херсонской областей.
В МФЦ эту информацию подтвердили.
«В настоящий момент управления Росреестра новых субъектов РФ ведут работы по переходу в федеральную государственную информационную систему ведения ЕГРН. До момента окончания срока переходного периода предоставление услуг Росреестра в отношении объектов, расположенных на новых территориях, осуществляется исключительно в этих субъектах», — цитирует ura.ru пресс-службу ведомства.
Таким образом, тюменке для регистрации жилья необходимо лично поехать в Донецк.
Ранее «Наш город» сообщал, что спрос на посуточную аренду пет-френдли квартир в Тюменской области вырос в разы.
По информации интернет-сервиса для размещения объявлений Авито, в июле 2024 года снять квартиру при путешествии с питомцем в Тюменской области можно было примерно за 2,5 тысяч рублей в сутки. При этом загородный дом обошелся бы в 7 тысяч рублей.