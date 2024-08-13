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Published Сегодня, 02:59

Modified Сегодня, 03:01

Updated Сегодня, 03:01

Тюменские следователи ждут проверку из Москвы

Тюменские следователи ждут проверку из Москвы

13 августа 2024, 02:59
Фото: СК по Тюменской области
В Следственном управлении СК России по Тюменской области ждут проверку из Москвы. Ревизоры должны будут проверить работу ведомства и найти пути решения проблем.

По информации источников ura.ra, представители главка планируют приехать в регион уже этой осенью.

«К работе тюменского управления есть вопросы. Если говорить детально, то речь идет о раскрываемости особо тяжких преступлений и дефиците высококвалифицированных кадров», — цитирует инсайдера издание.

Дата начала проверки держится в секрете. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменских силовых структурах в этом году могут произойти кадровые перестановки. Свои должности покинут руководитель Следственного управления Следственного комитета по Тюменской области Александр Кубляков и прокурор области Владислав Московских.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Следственное управление#Кадры
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