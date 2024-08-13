Тюменские следователи ждут проверку из Москвы

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
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Updated Сегодня, 03:01
По информации источников ura.ra, представители главка планируют приехать в регион уже этой осенью.
«К работе тюменского управления есть вопросы. Если говорить детально, то речь идет о раскрываемости особо тяжких преступлений и дефиците высококвалифицированных кадров», — цитирует инсайдера издание.
Дата начала проверки держится в секрете. Официального подтверждения этой информации нет.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменских силовых структурах в этом году могут произойти кадровые перестановки. Свои должности покинут руководитель Следственного управления Следственного комитета по Тюменской области Александр Кубляков и прокурор области Владислав Московских.