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Published Сегодня, 04:25

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Updated Сегодня, 04:27

В тюменском управлении СК руководство отправят досрочно в отставку

Высокопоставленным тюменским силовикам прочат скорую отставку

31 июля 2024, 04:25
Фото: 1MI

В тюменском управлении СК руководство отправят досрочно в отставку

В тюменских силовых структурах в этом году могут произойти кадровые перестановки. Свои должности покинут руководитель Следственного управления Следственного комитета по Тюменской области Александр Кубляков и прокурор области Владислав Московских.

По словам инсайдера, Московских может был назначен главой прокуратуры Курганской области.

«Кандидатура Владислава Московских на должность руководителя курганской прокуратуры уже утверждена. Он займет место вышедшего на пенсию ранее возглавлявшего прокуратуру Андрея Назарова», — сообщили инсайдеры Ура.Ру.

О том, куда будет переведен глава тюменского СК Александр Кубляков информации нет.

Напомним, Александр Кубляков возглавил региональное управление СК по Тюменской области в 2018 году. В 2023 году его полномочия в этой должности были продлены еще на пять лет. Владислав Московских был назначен руководителем прокуратуры по Тюменской области в 2019 году сроком на пять лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске 30 июля состоялись выборы главы города. Должность мэра занял замглавы Тюмени Петр Вагин. Его кандидатуру депутаты тобольской гордумы поддержали единогласно.

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