Высокопоставленным тюменским силовикам прочат скорую отставку

Напомним, Александр Кубляков возглавил региональное управление СК по Тюменской области в 2018 году. В 2023 году его полномочия в этой должности были продлены еще на пять лет. Владислав Московских был назначен руководителем прокуратуры по Тюменской области в 2019 году сроком на пять лет.