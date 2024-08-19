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Жители Тобольска не могут купить лекарства в выходные дни

Жители Тобольска не могут купить лекарства в выходные дни

19 августа 2024, 10:56
Фото: 1MI
Жители одного из микрорайонов Тобольска рассказали о невозможности попасть в аптеку в выходной день. Люди жалуются на то, что единственная аптека на районе работает всего пять дней в неделю — с понедельника по пятницу.

Жители микрорайона Иртышский в Тобольске рассказали о том, что единственная аптека на районе работает с понедельника по пятницу. Пост с жалобой был опубликован в сообществе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

— Почему все аптеки города работают каждый день и без выходных? А у нас в микрорайоне Иртышском одна аптека на весь микрорайон. Ладно мы, молодые, можем и до города доехать быстро, но у нас и есть пожилые люди, — написал тоболяк.

По информации издания URA.RU со ссылкой на администрацию Тобольска, деятельность аптек не находится в их компетенции.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени взлетели цены на медикаменты. За последние пять месяцев стоимость лекарств увеличилась на 16,3 процентов. В среднем подорожание составило 346 рублей.

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