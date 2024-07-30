Болеть теперь дорого. В Тюмени взлетели цены на медикаменты

По данным экспертов, наибольший рост цен был зафиксирован в феврале (на 15,6%) и в апреле (на 17,9%). При этом уменьшения стоимости медикаментов зафиксировано в этом году не было. В общей сложности в аптеках было продано препаратов на 7,7 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2023 году лекарств было реализовано на 6,5 миллиарда рублей. При этом число проданных упаковок увеличилось незначительно — с 22,1 до 22,6 миллиона штук.