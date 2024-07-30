Болеть теперь дорого. В Тюмени взлетели цены на медикаменты

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
По данным экспертов, наибольший рост цен был зафиксирован в феврале (на 15,6%) и в апреле (на 17,9%). При этом уменьшения стоимости медикаментов зафиксировано в этом году не было. В общей сложности в аптеках было продано препаратов на 7,7 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2023 году лекарств было реализовано на 6,5 миллиарда рублей. При этом число проданных упаковок увеличилось незначительно — с 22,1 до 22,6 миллиона штук.
По словам доцента кафедры инновационных и цифровых технологий университета «Синергия» Дарьи Копыловой, на рост цен на медикаменты оказала влияние инфляция — в 2024 году увеличение стоимости было зафиксировано и на продукты питания, и на непродовольственные товары, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за первое полугодие в целом рост цен на товары и услуги составил 2,6%. Продукты подорожали на 1,8%, непродовольственные товары — на 2,3%, услуги выросли в цене почти на 5%.