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В Ишимском районе обнаружили гранаты времён гражданской войны

19 августа 2024, 10:10
Гранаты времён гражданской войны уничтожили в Ишимском районе. Об этом сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.
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Боеприпасы обнаружил местный житель в лесополосе. На месте выехали сотрудники ОМОН.

«При получении информации о подозрительных предметах группа разминирования спецподразделения Росгвардии незамедлительно выехала на место. По результату проведённого обследования идентифицированы две британские боевые осколочные гранаты Миллса со следами сильной коррозии, которые могли представлять опасность для окружающих», — сообщили в Управлении Росгвардии по Тюменской области.
Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпасы были транспортированы на полигон и уничтожены взрывотехниками ведомства.

Ранее"Наш город» писал», что в эвакуированном ресторане «Гедонист» саперы опознали подозрительный предмет, о котором сообщили работники ресторана. Им оказалась граната.

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