Эвакуированным тоболякам разрешили вернуться домой. Что было в подозрительной коробке

Напомним, об обнаруженном в микрорайоне №7 Тобольска неизвестном предмете, представляющем опасность, власти сообщили в субботу 10 августа. Место происшествия было оцеплено, из домов, находящихся в опасной зоне, эвакуировали всех жителей. Для горожан предоставили автобусы, обеспечили питьевой водой.