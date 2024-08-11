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В Тобольске сняли ограничения, введенные из-за подозрительного предмета

Эвакуированным тоболякам разрешили вернуться домой. Что было в подозрительной коробке

11 августа 2024, 06:10
Фото: Типичный Тобольск

В Тобольске сняли ограничения, введенные из-за подозрительного предмета

В Тобольске в микрорайоне №7 сняли ограничения, введенные ранее из-за подозрительного предмета.
«На месте отработали специальные службы совместно с МВД, ГИБДД, Росгвардией и другими структурами. Администрация города обеспечила эвакуацию горожан. В настоящее время все меры безопасности сняты. На месте работает процессуальная группа, которая выясняет условия и причины произошедшего в рамках своей компетенции», — сообщил мэр Тобольска Петр Вагин.

Информацию о содержимом подозрительной коробки власти не озвучили.

Напомним, об обнаруженном в микрорайоне №7 Тобольска неизвестном предмете, представляющем опасность, власти сообщили в субботу 10 августа. Место происшествия было оцеплено, из домов, находящихся в опасной зоне, эвакуировали всех жителей. Для горожан предоставили автобусы, обеспечили питьевой водой.

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