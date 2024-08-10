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В Тобольске эвакуировали жителей микрорайона из-за подозрительного предмета

Обнаружен опасный предмет. В Тобольске идет эвакуация жителей

10 августа 2024, 10:15
Фото: 1MI

В Тобольске эвакуировали жителей микрорайона из-за подозрительного предмета

Неизвестный предмет в форме коробки обнаружили в субботу в микрорайоне №7. В настоящее время на месте работают сотрудники региональных подразделений специальных служб.

Осуществлено оцепление места происшествия (дома №22). Развернуты силы и средства экстренных служб. Ведется эвакуация жителей близлежащих домов на время вывоза предмета в безопасную зону. Для горожан предоставлены автобусы и питьевая воды, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Жителей и гостей города просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным ограничительным мерам. Муниципалитет обеспечил взаимодействие всех служб и средств для охраны общественного порядка. Непосредственно на участке задействованы дорожные службы для помощи в перекрытии территории: выставили тяжелую технику на местах подъездов. Сотрудники ГОиЧС осуществляют взаимодействие с гражданами», — сообщил мэр Тобольска Петр Вагин.

Отметим, что в социальных сетях об обнаруженной коробке с неизвестным содержимым тоболяки сообщали еще накануне вечером.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в апреле этого года во дворе дома на улице Северной дети нашли предмет, похожий на гранату. Позже выяснилось, что «гранатой» был предмет для игры страйкбол.

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