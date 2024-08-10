Обнаружен опасный предмет. В Тобольске идет эвакуация жителей

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Осуществлено оцепление места происшествия (дома №22). Развернуты силы и средства экстренных служб. Ведется эвакуация жителей близлежащих домов на время вывоза предмета в безопасную зону. Для горожан предоставлены автобусы и питьевая воды, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«Жителей и гостей города просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным ограничительным мерам. Муниципалитет обеспечил взаимодействие всех служб и средств для охраны общественного порядка. Непосредственно на участке задействованы дорожные службы для помощи в перекрытии территории: выставили тяжелую технику на местах подъездов. Сотрудники ГОиЧС осуществляют взаимодействие с гражданами», — сообщил мэр Тобольска Петр Вагин.
Отметим, что в социальных сетях об обнаруженной коробке с неизвестным содержимым тоболяки сообщали еще накануне вечером.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в апреле этого года во дворе дома на улице Северной дети нашли предмет, похожий на гранату. Позже выяснилось, что «гранатой» был предмет для игры страйкбол.