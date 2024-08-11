Седьмой этап опрессовок стартует в Тюмени

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
До 25 августа горячая вода будет отсутствовать в зданиях по улицам 30 лет Победы, Монтажников, Народной, Моторостроителей, Народной, Дмитрия Менделеева, Николая Зелинского, Николая Федорова, Михаила Сперанского, Прокопия Артамонова, Суходольной, Гольцова, Станислава Карнацевича, Пермякова, Николая Семенова, Боровской, Вербовой, Станционной, Энергостроителей, Таллинской, Широтной, Монтажников, Федюнинского, Мельникайте, Гастелло, Памфиловцев, Андрея Бушуева, Кремлевской, Созидателей и т. д.
Напомним, в этом году опрессовочные работы на сетях в Тюмени стартовали с 20 мая. Первыми под отключение горячей воды попали жители исторической части города, района Лесобазы и заречных микрорайонов.