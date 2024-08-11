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Жители Тюменской слободы и Восточного останутся без горячей воды с 12 августа

Седьмой этап опрессовок стартует в Тюмени

11 августа 2024, 04:30
Фото: 1MI

Жители Тюменской слободы и Восточного останутся без горячей воды с 12 августа

С 12 августа на две недели без горячего водоснабжения останутся здания и дома, расположенные в микрорайонах Восточного административного округа, в районе Войновки, а также поселков Патрушева, Ожогино, Комарово и Тюменская слобода.

До 25 августа горячая вода будет отсутствовать в зданиях по улицам 30 лет Победы, Монтажников, Народной, Моторостроителей, Народной, Дмитрия Менделеева, Николая Зелинского, Николая Федорова, Михаила Сперанского, Прокопия Артамонова, Суходольной, Гольцова, Станислава Карнацевича, Пермякова, Николая Семенова, Боровской, Вербовой, Станционной, Энергостроителей, Таллинской, Широтной, Монтажников, Федюнинского, Мельникайте, Гастелло, Памфиловцев, Андрея Бушуева, Кремлевской, Созидателей и т. д.

Напомним, в этом году опрессовочные работы на сетях в Тюмени стартовали с 20 мая. Первыми под отключение горячей воды попали жители исторической части города, района Лесобазы и заречных микрорайонов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Вода#Горячая вода#Опрессовка
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