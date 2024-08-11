Седьмой этап опрессовок стартует в Тюмени

Жители Тюменской слободы и Восточного останутся без горячей воды с 12 августа

С 12 августа на две недели без горячего водоснабжения останутся здания и дома, расположенные в микрорайонах Восточного административного округа, в районе Войновки, а также поселков Патрушева, Ожогино, Комарово и Тюменская слобода.