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В Тюмени назвали самые невостребованные специальности

Самые дефицитные профессии назвали в Тюменской области

11 августа 2024, 05:26
Фото: 1MI

В Тюмени назвали самые невостребованные специальности

В Тюменской области озвучили топ-5 самых непопулярных вакансий августа. В список предложений, на которых крайне редко откликаются соискатели, вошли ихтиолог, балетмейстер, артист оркестра, гончар и телеоператор.

Как пояснили в департаменте труда и занятости населения, данные профессии остаются без внимания соискателей, так как работодатели устанавливают высокие требования к уровню образования и владению компетенциями для кандидатов, пишет 72.RU.

В целом по данным ведомства на 8 августа 2024 года, в Тюменской области численность зарегистрированных безработных 2,1 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,28%.

В банке вакансий свободными остаются 23 тысячи вакансий. Наибольшая часть из них 3,8 тысячи, представлена в отрасли обрабатывающих производств. 11,5 тысячи вакансий заявлено в сферах: строительство, образование, государственное управление, лесное хозяйство, рыболовство, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год средняя заработная плата увеличилась на 14,3% и превысила 82,8 тысячи рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Департамент труда и занятости
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