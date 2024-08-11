Самые дефицитные профессии назвали в Тюменской области

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Как пояснили в департаменте труда и занятости населения, данные профессии остаются без внимания соискателей, так как работодатели устанавливают высокие требования к уровню образования и владению компетенциями для кандидатов, пишет 72.RU.
В целом по данным ведомства на 8 августа 2024 года, в Тюменской области численность зарегистрированных безработных 2,1 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,28%.
В банке вакансий свободными остаются 23 тысячи вакансий. Наибольшая часть из них 3,8 тысячи, представлена в отрасли обрабатывающих производств. 11,5 тысячи вакансий заявлено в сферах: строительство, образование, государственное управление, лесное хозяйство, рыболовство, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год средняя заработная плата увеличилась на 14,3% и превысила 82,8 тысячи рублей.