Опасная погода: на Тюменскую область надвигаются грозы и ливни

В Тюмени 19 августа ожидаются дожди и +19

В понедельник, 19 августа, на юге Тюменской области синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, в утренние часы туман. Днем воздух прогреется до +17…+22, в ночные часы столбики термометров опустятся до +7…+12. Скорость ветра составит 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.