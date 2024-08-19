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В Тюмени 19 августа ожидаются дожди и +19

Опасная погода: на Тюменскую область надвигаются грозы и ливни

19 августа 2024, 01:02
Фото: 1MI

В Тюмени 19 августа ожидаются дожди и +19

В понедельник, 19 августа, на юге Тюменской области синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, в утренние часы туман. Днем воздух прогреется до +17…+22, в ночные часы столбики термометров опустятся до +7…+12. Скорость ветра составит 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.

В Тюмени 19 августа синоптики обещают кратковременные дожди в течение дня, переменную облачность. Утром и днем термометры покажут +11…+19, в вечерние часы температура воздуха составит +12…+15. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:13, закат в 20:09, продолжительность дня 14 часов 56 минут.

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В Тобольске 19 августа синоптики прогнозируют дожди в течение дня, облачную с прояснениями погода. Утром и днем температура воздуха составит +13…+18, в ночные часы термометры покажут +12…+15. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:59, закат в 20:02, продолжительность дня 15 часов 3 минуты.

В Ишиме 19 августа синоптики обещают ливни в первой половине дня, небольшие дожди во второй. В утренние и дневные часы температура воздуха составит +13…+20, в ночные часы термометры покажут +11…+14. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:01, закат в 19:50, продолжительность дня 14 часов 49 минут.

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