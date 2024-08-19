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Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Тюмень могут затопить грядущие дожди из-за проблем с ливневками.

Отсос — не решение проблемы? Почему Тюмень топит после дождей?

19 августа 2024, 09:42
Фото: 1MI
Тюмень могут затопить грядущие дожди из-за проблем с ливневками.

Тюмень могут затопить грядущие дожди из-за проблем с ливневками

Грядущая неделя обещает быть дождливой. Многие тюменцы уже готовятся к тому, что улицы города затопит, а власти рекомендуют городским готовиться к откачке воды. Почему проблема затоплений не решается из года в год?

После дождей в городской администрации обычно сообщают о том, что на улицах города активно виделась работа по откачке воды. Причем проблемы обнаруживаются и там, где есть ливневая канализация, хотя и этой системой, по данным 2023 года, обеспечено лишь 39,5% тюменской дорожной сети.

«У нас ужа с десяток лет тянутся проблемы с затоплением города. Но все прекрасно понимают, что отсос — это не решение проблемы, а экстренная мера. Город необходимо обеспечить ливневками, которые, подчеркну, будут регулярно обслуживаться, ведь система ливневой канализации является обязательным элементом городской инфраструктуры. Но у нас ей долго время пренебрегали», — отмечает тюменский урбанист Никита Мельников.

О том, что состояние и нехватка ливневок в Тюмени — следствие безответственности говорил и депутат Александр Чепик. Он отмечает, что не всегда депутаты и партии исполняют свои обещания.

«По ливневкам вопрос ответственности — из года в год перекладываются одни и те же дороги, а ливневки как не работали так и не работают, разве только они не работают? Так же нет ответственности в законодательно-представительных органах — есть наказы избирателей — депутат дает обещания, собирает наказы-кто потом смотрит их исполнение, сверяет с тем что на выходе?», — говорит Чепик.

А тюменский общественник Алексей Савоськин указывает на то, что в городе почти нет обустройства решетчатыми системами для парковок.

«Также в городе начали делать дорожную разметку из термопластика. Она меняет потоки воды по проезжей части. Непрофессионализм чиновников приводит к тому, что приходится откачивать дождевую воду, это растрата бюджета», — указывает Савоськин.

В городской администрации указывают, что работа по водопонижению в городе ведется регулярно. В 2024 году планируется разработать проекты для очередных городских территорий, являющихся проблемными в этом вопросе.

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