Отсос — не решение проблемы? Почему Тюмень топит после дождей?

После дождей в городской администрации обычно сообщают о том, что на улицах города активно виделась работа по откачке воды. Причем проблемы обнаруживаются и там, где есть ливневая канализация, хотя и этой системой, по данным 2023 года, обеспечено лишь 39,5% тюменской дорожной сети.