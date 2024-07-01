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Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Мэр Тюмени Афанасьев провел первое совещание в новом статусе

Первый рабочий день мэра Афанасьева начался с потопа и луж в Тюмени

1 июля 2024, 06:02
Фото: 1MI

Мэр Тюмени Афанасьев провел первое совещание в новом статусе

Максим Афанасьев сегодня провел первое совещание в новом статусе. На селекторе с руководителями управ, представителями оперативных служб, сетевых организаций и УК новому главе администрации Тюмени предоставили отчеты о мерах по устранению последствий ливней.
«Дорожные службы задействовали все имеющиеся силы и технику для ликвидации последствий обильных дождей. К работам привлекалась мощная откачивающая техника МЧС. Все проблемные территории взяты на контроль, в том числе районы, расположенные в низинах и не оборудованные ливневой канализацией», — сообщил Афанасьев в своем тг-канале.

По его словам, квартальным поручено провести обследование вверенных им территорий, зафиксировать адреса, где проблема стоит наиболее остро, отработать график уборки мусора и откачки воды с дорог и межквартальных проездов. Откачка воды должна быть завершена в течение понедельника.

Ну что, поплыли? Тюмень ушла под воду после ливня
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Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные дни из-за ливней в Тюмени затопило автодороги и дворы. За сутки в областной столице выпало 47 мм осадков, только за воскресенье с улиц города было откачано 4,2 тысячи кубометров воды.

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