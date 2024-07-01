Первый рабочий день мэра Афанасьева начался с потопа и луж в Тюмени

По его словам, квартальным поручено провести обследование вверенных им территорий, зафиксировать адреса, где проблема стоит наиболее остро, отработать график уборки мусора и откачки воды с дорог и межквартальных проездов. Откачка воды должна быть завершена в течение понедельника.