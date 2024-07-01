Первый рабочий день мэра Афанасьева начался с потопа и луж в Тюмени

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
«Дорожные службы задействовали все имеющиеся силы и технику для ликвидации последствий обильных дождей. К работам привлекалась мощная откачивающая техника МЧС. Все проблемные территории взяты на контроль, в том числе районы, расположенные в низинах и не оборудованные ливневой канализацией», — сообщил Афанасьев в своем тг-канале.
По его словам, квартальным поручено провести обследование вверенных им территорий, зафиксировать адреса, где проблема стоит наиболее остро, отработать график уборки мусора и откачки воды с дорог и межквартальных проездов. Откачка воды должна быть завершена в течение понедельника.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные дни из-за ливней в Тюмени затопило автодороги и дворы. За сутки в областной столице выпало 47 мм осадков, только за воскресенье с улиц города было откачано 4,2 тысячи кубометров воды.