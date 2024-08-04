Опять дожди и грозы. Лето в Тюмени закончилось?

В четверг метеорологи обещают переменную облачность и +14…+20. В пятницу, 9 августа, дожди вернутся в областной центр вместе с небольшим похолоданием до +13….+19. Осадки в виде кратковременных дождей синоптики на протяжении пятницы и выходных дней — до 12 августа.