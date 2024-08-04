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Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Синоптики прогнозируют в Тюмени дождливую неделю

Опять дожди и грозы. Лето в Тюмени закончилось?

4 августа 2024, 08:20
Фото: 1MI

Синоптики прогнозируют в Тюмени дождливую неделю

Сильный дождь с грозой обрушился в воскресенье на Тюмень. Между тем, по ранее озвученным прогнозам синоптиков, в областной столице в воскресенье в течение дня ожидались кратковременные небольшие дожди.

Согласно прогнозам метеорологов, начало новой рабочей недели в Тюмени ожидается дождливым — осадки будут идти на протяжении трех дней, до четверга, 8 августа. Среднесуточная температура воздуха в эти дни составит +16…+22.

Фото: Гисметео

В четверг метеорологи обещают переменную облачность и +14…+20. В пятницу, 9 августа, дожди вернутся в областной центр вместе с небольшим похолоданием до +13….+19. Осадки в виде кратковременных дождей синоптики на протяжении пятницы и выходных дней — до 12 августа.

На юге Тюменской области в течение ближайших трех дней также будут лить дожди, местами пройдут грозы. Скорость ветра будет достигать 16-18 м/с. Температура воздуха составит +22…+26 днем, до +12…+17 в темное время суток. В среду, 7 августа, похолодает до +19…+24.

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