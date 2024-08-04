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Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

В Тюмени в 2026 году средняя зарплата вырастет до 105 тысяч рублей

Зарплата больше 100 тысяч: власти рассказали, когда тюменцы будут получать эти деньги

4 августа 2024, 06:54
Фото: 1MI

В Тюмени в 2026 году средняя зарплата вырастет до 105 тысяч рублей

По прогнозам, среднемесячный заработок в Тюмени превысит 100 тысяч рублей в 2026 году. Такая информация указана в опубликованном прогнозе социально-экономического развития города.

Отмечено, что в 2025 году среднемесячная заработная плата при консервативно варианте достигнет 98,3 тысячи рублей, при базовом — 98,8 тысячи рублей. В 2026 году — 104,7 тысячи рублей и 105,7 тысячи рублей соответственно, в 2027 году — 111,1 тысячи рублей и 112,6 тысячи рублей соответственно.

В 2023 году среднемесячной заработок в Тюмени составлял 78,3 тысячи рублей. В 2024 году прогнозируется рост до 91 тысячи рублей.

«Ожидается, что численность занятых в экономике города в 2024 году составит 441,7 тысячи человек. В прогнозном периоде численность занятых в экономике города по базовому варианту составит в 2025 году 447,4 тысячи человек, к 2026 году — 452,9 тысячи человек, а к 2027 году число занятых в экономике увеличится до 457,7 тысячи человек», — указано в документе.
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С учетом прироста среднесписочной численности работников организаций величина фонда оплаты труда по базовому варианту увеличится с 358,2 миллиарда рублей в 2025 году до 409,4 миллиарда рублей в 2027 году.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени озвучили прогноз по численности населения города в ближайшие три года. По оценкам властей, миллионником областная столица к 2027 году не станет.

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