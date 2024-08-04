Зарплата больше 100 тысяч: власти рассказали, когда тюменцы будут получать эти деньги

Отмечено, что в 2025 году среднемесячная заработная плата при консервативно варианте достигнет 98,3 тысячи рублей, при базовом — 98,8 тысячи рублей. В 2026 году — 104,7 тысячи рублей и 105,7 тысячи рублей соответственно, в 2027 году — 111,1 тысячи рублей и 112,6 тысячи рублей соответственно.