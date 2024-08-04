Зарплата больше 100 тысяч: власти рассказали, когда тюменцы будут получать эти деньги

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Отмечено, что в 2025 году среднемесячная заработная плата при консервативно варианте достигнет 98,3 тысячи рублей, при базовом — 98,8 тысячи рублей. В 2026 году — 104,7 тысячи рублей и 105,7 тысячи рублей соответственно, в 2027 году — 111,1 тысячи рублей и 112,6 тысячи рублей соответственно.
В 2023 году среднемесячной заработок в Тюмени составлял 78,3 тысячи рублей. В 2024 году прогнозируется рост до 91 тысячи рублей.
«Ожидается, что численность занятых в экономике города в 2024 году составит 441,7 тысячи человек. В прогнозном периоде численность занятых в экономике города по базовому варианту составит в 2025 году 447,4 тысячи человек, к 2026 году — 452,9 тысячи человек, а к 2027 году число занятых в экономике увеличится до 457,7 тысячи человек», — указано в документе.
С учетом прироста среднесписочной численности работников организаций величина фонда оплаты труда по базовому варианту увеличится с 358,2 миллиарда рублей в 2025 году до 409,4 миллиарда рублей в 2027 году.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени озвучили прогноз по численности населения города в ближайшие три года. По оценкам властей, миллионником областная столица к 2027 году не станет.