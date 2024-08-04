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Тюменский редевелопер откроет в «Мангазее» ТЦ, медицинский центр и офисы

Торговый дом «Мангазея» выкупит тюменский редевелопер. Там откроют ТЦ и медцентр

4 августа 2024, 06:37
Фото: 2 ГИС

Тюменский редевелопер откроет в «Мангазее» ТЦ, медицинский центр и офисы

Здание площадью более 3,5 тысячи квадратных метров в Заречном микрорайоне приобретет компания «Колесник». Об этом сообщил ее основатель Сергей Колесник. Размер суммы сделки не называется.

По словам Колесника, в торговом доме планируют провести работы по реновации. После реконструкции там откроют небольшой торговый центр, медицинский центр и размесят офисные помещения. Ранее в ТД «Мангазея» располагался мебельный салон и офисы.

«Заречный микрорайон стремительно развивается. Здесь реализуются проекты в рамках КРТ. Поэтому и зданию торгового дома пришло время меняться. У „Мангазеи“ выгодная локация — по улице Челюскинцев до центра города можно добраться за 5 минут, рядом расположены набережная и знаковые городские объекты. Все это имеет хорошие перспективы для того, чтобы сделать этот объект инвестиционно привлекательным для горожан», — пояснил Сергей Колесник РБК Тюмень.
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И добавил, что во время работ по реновации особое внимание уделят архитектурной составляющей. При этом историческое название торгового дома будет сохранено.

«Мангазеей ранее назывался крупный заполярный город в Сибири, который был важной точкой в развитии торговли. Мы хотим обыграть этот факт в будущем архитектурном решении», — отметил Колесник.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на 20 миллионов рублей снизили стоимость выставленного на продажу развлекательного центра «Золотой лотос». Трехэтажное здание площадью более 1 тысячи квадратов продают за 100 миллионов рублей.

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