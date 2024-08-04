Жители Тюменской области избавляются от таунхаусов и загородных домов

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
Одновременно с этим упал уровень спроса на загородное жилье по сравнению с 2023 годом. Но относительно июня 2024 года спрос на таунхаусы вырос на 14%.
Что касается стоимости, то в среднем сегодня в Тюменской области квадратный метр загородного жилья продают за 70,2 тысячи рублей. Наиболее доступная стоимость квадратного метра у дач — 65,7 тысячи рублей, а наиболее высокая у таунхаусов — 102,9 тысячи рублей, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость посуточной аренды загородных домов снизилась почти на 1,5 тысячи рублей — с 12 тысяч до 10,6 тысячи рублей.