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Тюменцы начали избавляться от таунхаусов и загородных домов

Жители Тюменской области избавляются от таунхаусов и загородных домов

4 августа 2024, 05:48
Фото: 1MI

Тюменцы начали избавляться от таунхаусов и загородных домов

В июле в регионе число выставленных на продажу таунхаусов и загородных домов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 41% и 21% соответственно. Об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

Одновременно с этим упал уровень спроса на загородное жилье по сравнению с 2023 годом. Но относительно июня 2024 года спрос на таунхаусы вырос на 14%.

Что касается стоимости, то в среднем сегодня в Тюменской области квадратный метр загородного жилья продают за 70,2 тысячи рублей. Наиболее доступная стоимость квадратного метра у дач — 65,7 тысячи рублей, а наиболее высокая у таунхаусов — 102,9 тысячи рублей, пишет Ура.Ру.

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