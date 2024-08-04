Миллионы рублей потратят тюменские власти на восстановление размытых паводком трасс

Как пояснил лавный специалист Ишимского подотдела автомобильных дорог области Евгений Емельянов, на ремонтные работы из бюджета выделено 280 миллионов рублей. На эти деньги будут восстановлены 13 разрушенных дорожных объектов в Казанском, Ишимском, Абатском и Викуловском районах, в том числе разрушенный участок автодороги Ильинка — Афонькино — Усово — Сладково протяженностью 4 километра.