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Updated Сегодня, 04:38

В Тюменской области потратят 280 млн на ремонт разрушенных паводком дорог

Миллионы рублей потратят тюменские власти на восстановление размытых паводком трасс

4 августа 2024, 04:34
Фото: 1MI

В Тюменской области потратят 280 млн на ремонт разрушенных паводком дорог

В Тюменской области продолжаются работы по ликвидации последствий весеннего паводка. В настоящее время в регионе ведутся работы по ремонту трасс в Абатском, Ишимском, Казанском и Викуловском районах, пострадавших от большой воды.

Как пояснил лавный специалист Ишимского подотдела автомобильных дорог области Евгений Емельянов, на ремонтные работы из бюджета выделено 280 миллионов рублей. На эти деньги будут восстановлены 13 разрушенных дорожных объектов в Казанском, Ишимском, Абатском и Викуловском районах, в том числе разрушенный участок автодороги Ильинка — Афонькино — Усово — Сладково протяженностью 4 километра.

Контракт на выполнение работ уже заключен. По планам, все работы будут выполнены до конца 2024 года.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти начали поиск подрядчика, который займется строительством новой развязки на примыкании съезда к спортивному комплексу «Тюмень-Арена» к автомобильной федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень. На работы по возведению новой автодороги потратят 5,7 миллиарда рублей.

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