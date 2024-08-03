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В Тюменской области почти в два раза выросло число домов для аренды

Аренда домов в Тюмени подешевела за год почти на 2 тысячи рублей

3 августа 2024, 08:10
Фото: 1MI

В Тюменской области почти в два раза выросло число домов для аренды

За год число предложений на рынке о посуточной аренде домов увеличилось практически в два раза — на 91%. При этом стоимость снизилась с 12 тысяч до 10,6 тысячи рублей. Об этом сообщили аналитики «Авито Путешествий».

Похожая динамика была зафиксирована в Бурятии (97%), Татарстан е (117%) и Удмуртии (127%). Сутки аренды загородного дома в Тюменской области стоили в среднем 9,1 тысячи рублей. Самые дорогие дома сдавали в аренду в Московской области — более 11 тысяч рублей и в Югре — 9,7 тысячи.

«Цена в тех объектах, что представлена для аренды, крайне запредельная, ведь многие собственники занимаются сдачей участков в качестве бизнеса. Если рассчитывать стоимость средней дачи от полутора миллионов рублей, то семьи могут позволить платить ипотеку и пользоваться ей на постоянной основе», — пояснила РБК Тюмень полномочный представитель президента Российской Гильдии Риэлторов в Уральском федеральном округе Светлана Бабушкина.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросли цены на аренду квартир. За месяц стоимость съемного жилья подорожала от 1,7 до 3,1%.

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