Аренда домов в Тюмени подешевела за год почти на 2 тысячи рублей

В Тюменской области почти в два раза выросло число домов для аренды

За год число предложений на рынке о посуточной аренде домов увеличилось практически в два раза — на 91%. При этом стоимость снизилась с 12 тысяч до 10,6 тысячи рублей. Об этом сообщили аналитики «Авито Путешествий».