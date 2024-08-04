В ближайшие годы Тюмень не станет городом-миллионником

По прогнозам властей, с учетом ожидаемого естественного и миграционного прироста среднегодовая численность населения города по базовому варианту составит в 2025 году — 869,6 тысячи человек, в 2026 году — 875,6 тысячи человек, в 2027 году — 882,0 тысячи человек.