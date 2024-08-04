В ближайшие годы Тюмень не станет городом-миллионником

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
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Updated Сегодня, 04:13
«В прогнозируемом периоде ожидается естественный прирост населения: 2125 человек в 2025, 2052 человека в 2026 году, 2036 человек в 2027 году. Миграционный прирост в прогнозном периоде по базовому варианту ожидается с положительной динамикой: 3887 человек в 2025 году, 4042 человека в 2026 году, 4554 человека в 2027 году», — указано в опубликованном на сайте мэрии документе.
По прогнозам властей, с учетом ожидаемого естественного и миграционного прироста среднегодовая численность населения города по базовому варианту составит в 2025 году — 869,6 тысячи человек, в 2026 году — 875,6 тысячи человек, в 2027 году — 882,0 тысячи человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сократился уровень рождаемости за последний год более чем на 1 тысячу — с 18,6 тысячи до 17,2 тысячи.