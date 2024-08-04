Труп мужчины обнаружили в сгоревшем доме в Тюменской области

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
На место происшествия были направлены три единицы техники и семь человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение дома по всей площади — 56 квадратных метров.
К сожалению, в ходе тушения пожара был обнаружен погибший мужчина. В настоящее время его личность устанавливается. Причина возникновения огня выясняется.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области зверски убили преподавателя вуза Сергея Слинкина. По предварительным данным, его зарезал сосед, ранее проходивший лечение в психоневрологическом диспансере.