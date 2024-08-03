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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Тюменские спасатели выехали в затопленную Челябинскую область

В затопленных городах Челябинской области ждут помощь из Тюмени

3 августа 2024, 12:12
Фото: 1MI

Тюменские спасатели выехали в затопленную Челябинскую область

Группировка спасателей из Тюменской области в составе 8 человек отправилась сегодня в Челябинскую область помогать устранять последствия дождевого паводка и разлива рек.

Тюменцы будут оказывать помощь по откачке воды из жилых домов городе Коркино и просушке зданий.

Вместе с тюменцами в Коркино прибудут сотрудники МЧС из города Троицка, где обстановка чуть более спокойная, чем в других территориях Челябинской области. В настоящее время в соседнем регионе сохраняется напряженная ситуация.

По данным МЧС по Челябинской области, вследствие дождевых паводков затоплены 210 частных жилых домов и 343 приусадебных участков. В трех пунктах временного размещения остаются 25 человек. Жители населенных пунктов отмечают, что такой паводок видят впервые за 60 лет.

Фото: МЧС Челябинской области

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в настоящее время прогнозы по паводку давать сложно — вероятнее всего, ситуация начнет улучшаться через несколько дней. За минувшие сутки в Коркинском муниципальном районе в реках Чумляк и Каменка было отмечено снижение уровня воды на 1 метр. Однако синоптики прогнозируют в регионе до конца этой недели обильные дожди.

По информации гидрометцентра Челябинской области, в течение суток 3 и 4 августа в отдельных районах области пройдут ливневые дожди, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 м/с.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени синоптики прогнозируют в начале августа выпадение месячной нормы осадков. Самыми дождливыми станут вторник, 6 августа, и пятница, 9 августа.

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