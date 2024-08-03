В затопленных городах Челябинской области ждут помощь из Тюмени

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в настоящее время прогнозы по паводку давать сложно — вероятнее всего, ситуация начнет улучшаться через несколько дней. За минувшие сутки в Коркинском муниципальном районе в реках Чумляк и Каменка было отмечено снижение уровня воды на 1 метр. Однако синоптики прогнозируют в регионе до конца этой недели обильные дожди.