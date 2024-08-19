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Внимание! В центре Тюмени стало больше платных парковок

Внимание! В центре Тюмени стало больше платных парковок

19 августа 2024, 10:38
Фото: 1MI
Появилась информация, что парковка в границах улиц Ленина — Перекопская — Красина перешла на платный режим работы. Нововведения начали действовать с 15 августа, проинформировали в администрации Тюмени.

В Тюмени парковка в границах улиц Ленина — Перекопская — Красина перешла на платный режим работы. Теперь стоимость часа стоянки составляет 25 рублей.

Платными стали стоянки, расположенные в районе улиц Свердлова — Комсомольская — Осипенко — 25-го Октября и на отрезке улицы Максима Горького от Фабричной до Республики. Что касается их стоимости, то оплата стоянки за час составляет 35 рублей.

Платный режим работы введен и на подземной парковке на улице Республики, 129, строение 3. Оплата стоянки подразумевается в ночное время — с 18 до 9 часов (сама парковка работает круглосуточно). Ее стоимость составит 40 рублей в час.

Отмечается, что в первую неделю нарушители получат только предупреждение и предписание оплатить услугу.

Каршеринговые авто тюменцы смогут оставлять на платных парковках бесплатно
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Ранее «Наш город» писал о том, что каршеринговые авто тюменцы смогут оставлять на платных парковках бесплатно.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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