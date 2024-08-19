Внимание! В центре Тюмени стало больше платных парковок

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В Тюмени парковка в границах улиц Ленина — Перекопская — Красина перешла на платный режим работы. Теперь стоимость часа стоянки составляет 25 рублей.
Платными стали стоянки, расположенные в районе улиц Свердлова — Комсомольская — Осипенко — 25-го Октября и на отрезке улицы Максима Горького от Фабричной до Республики. Что касается их стоимости, то оплата стоянки за час составляет 35 рублей.
Платный режим работы введен и на подземной парковке на улице Республики, 129, строение 3. Оплата стоянки подразумевается в ночное время — с 18 до 9 часов (сама парковка работает круглосуточно). Ее стоимость составит 40 рублей в час.
Отмечается, что в первую неделю нарушители получат только предупреждение и предписание оплатить услугу.
Ранее «Наш город» писал о том, что каршеринговые авто тюменцы смогут оставлять на платных парковках бесплатно.