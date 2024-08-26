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Updated Сегодня, 11:25

На Ямале открыли первый радиотерапевтический корпус для лечения онкологии

На Ямале открыли первый радиотерапевтический корпус для лечения онкологии

26 августа 2024, 11:22
Фото: Телеграм-канал Дмитрия Артюхова
Ранее местные жители получали такую медпомощь за пределами региона.
Сюжет
Ямал

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе Честного маршрута посетил радиотерапевтический корпус, который открылся в Новом Уренгое. В нем будут проводить уникальную для региона терапию. Накануне, 25 августа, комплекс принял первого пациента. Всего в округе 350 человек нуждаются в прохождении лучевой терапии. Ранее ямальцы получали такую медицинскую помощь за пределами региона.

С запуском в Новом Уренгое радиотерапевтического корпуса городской больницы ямальская медицина вышла на принципиально новый уровень. Нашим жителям не придется выезжать на лучевую терапию за пределы округа: опытные специалисты и сверхточное оборудование теперь есть дома. Вместе с развитой в регионе ранней диагностикой мы выигрываем еще больше времени на лечение — это бесценный ресурс, — отметил глава Ямала.

В радиотерапевтическом корпусе уже приступили к работе врачи, медицинский физик, средний медперсонал. В ближайшее время приедут еще два радиотерапевта. Для поддержки приехавших в ЯНАО узких востребованных специалистов предусмотрена компенсация за найм жилья в первые два года с момента трудоустройства в размере 25 тысяч рублей.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Артюхова

Подразделение оснащено современным оборудованием, включая аппараты для высокодозной брахитерапии и близкофокусной рентгенотерапии. Здесь имеются два линейных ускорителя, которые представляют собой радиотерапевтические комплексы, применяемые для облучения злокачественных новообразований. Также в отделении установлены компьютерные томографы, что значительно улучшает процесс диагностики и планирования лечения. Кроме того, к открытию готовится хирургический корпус. По словам Дмитрия Артюхова, в Новом Уренгое формируется серьезный медицинский блок, где помощь будут получать ямальцы со всего округа.

Сохранение здоровья северян, увеличение продолжительности жизни — это задачи, которые ставит наш президент. Работа региона над этим приоритетом дает результат, продолжительность жизни в округе выше среднероссийской, — резюмировал губернатор ЯНАО.
#Ямал#Медицина#Здоровье#Губернатор#Лечение#Онкология#Хирургия#Правительство ЯНАО
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