На Ямале открыли первый радиотерапевтический корпус для лечения онкологии

Подразделение оснащено современным оборудованием, включая аппараты для высокодозной брахитерапии и близкофокусной рентгенотерапии. Здесь имеются два линейных ускорителя, которые представляют собой радиотерапевтические комплексы, применяемые для облучения злокачественных новообразований. Также в отделении установлены компьютерные томографы, что значительно улучшает процесс диагностики и планирования лечения. Кроме того, к открытию готовится хирургический корпус. По словам Дмитрия Артюхова, в Новом Уренгое формируется серьезный медицинский блок, где помощь будут получать ямальцы со всего округа.