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Posted 11 сентября, 12:43

Published 11 сентября, 12:43

Modified 11 сентября, 12:46

Updated 11 сентября, 12:46

В Тюмени развивается больничная клоунада для онкобольных

В Тюмени развивается больничная клоунада для онкобольных

11 сентября 2024, 12:43
Фото: 1MI
Сюжет
Медицина
Необычные клоуны пришли к маленьким пациентам отделения детской онкологии, гематологии и химиотерапии тюменской ОКБ №1. Это участники проекта «Клоунский патруль — улыбайся с нами» воронежского фонда «ДоброСвет».

Фармкомпания «Сервье» финансировала первый этап его развития: тур по восьми российским городам, в число которых вошла и Тюмень. Группа медицинских клоунов посещает детские больницы, поддерживая пациентов, делится опытом с местными специалистами принципами психологической помощи детям в новой форме.

Медицинская клоунада пока мало распространена в нашей стране, хотя за 10 лет существования доказала свою эффективность.

Больничные клоуны общаются с пациентами и родителями, позволяя им забыть о проблемах, поделиться переживаниями, отдохнуть и улыбнуться. А смех, как известно, продлевает жизнь.

После посещения Тюмени «Клоунский патруль — улыбайся с нами» отправится в Барнаул и Махачкалу.

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Ранее «Наш город» выяснял какими онкологическими заболеваниями страдают тюменцы. Заболеваемость раком в области повысилась на 17 процентов.

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#Надежда Зеленина#Тюмень#Медицина#Больница#Дети#Психология#Благотворительность#Рак#Онкология#Заболеваемость
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