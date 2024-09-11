В Тюмени развивается больничная клоунада для онкобольных

Posted 11 сентября, 12:43
Published 11 сентября, 12:43
Modified 11 сентября, 12:46
Updated 11 сентября, 12:46
Фармкомпания «Сервье» финансировала первый этап его развития: тур по восьми российским городам, в число которых вошла и Тюмень. Группа медицинских клоунов посещает детские больницы, поддерживая пациентов, делится опытом с местными специалистами принципами психологической помощи детям в новой форме.
Медицинская клоунада пока мало распространена в нашей стране, хотя за 10 лет существования доказала свою эффективность.
Больничные клоуны общаются с пациентами и родителями, позволяя им забыть о проблемах, поделиться переживаниями, отдохнуть и улыбнуться. А смех, как известно, продлевает жизнь.
После посещения Тюмени «Клоунский патруль — улыбайся с нами» отправится в Барнаул и Махачкалу.
Ранее «Наш город» выяснял какими онкологическими заболеваниями страдают тюменцы. Заболеваемость раком в области повысилась на 17 процентов.