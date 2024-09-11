В Тюмени развивается больничная клоунада для онкобольных

Фармкомпания «Сервье» финансировала первый этап его развития: тур по восьми российским городам, в число которых вошла и Тюмень. Группа медицинских клоунов посещает детские больницы, поддерживая пациентов, делится опытом с местными специалистами принципами психологической помощи детям в новой форме.