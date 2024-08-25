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В Тюмени загорелся жилой дом на улице Трактовой

В Тюмени мужчина вывел из горящего дома супружескую пару

25 августа 2024, 05:13
Фото: 1MI

В Тюмени загорелся жилой дом на улице Трактовой

ЧП произошло в субботу, 24 августа, на улице Трактовой. По словам очевидцев, трагедии не произошло только благодаря неравнодушным горожанам — из горящего здания один из прохожих вывел супружескую пару.
«Примерно в 19:30 начал гореть дом по улице Трактовой, мы сидели в кафе „Престиж“. Заметив пожар побежали к дому и мой друг вывел супружескую пару», — сообщил очевидец.

По данным МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре поступило в дежурную службу в 19:34. На место происшествия были направлены пять единиц техники и шестнадцать сотрудников пожарно-спасательных подразделений.

Видео: ЧС Тюмень

 

Во время пожара никто не пострадал, но дом выгорел полностью — общая площадь территории, охваченной огнем, составила 80 квадратных метров. Причина возгорания выясняется.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в середине августа был отменен особый противопожарный режим. Он действовал с 5 апреля 2024 года.

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