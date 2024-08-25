В Тюмени мужчина вывел из горящего дома супружескую пару

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
«Примерно в 19:30 начал гореть дом по улице Трактовой, мы сидели в кафе „Престиж“. Заметив пожар побежали к дому и мой друг вывел супружескую пару», — сообщил очевидец.
По данным МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре поступило в дежурную службу в 19:34. На место происшествия были направлены пять единиц техники и шестнадцать сотрудников пожарно-спасательных подразделений.
Во время пожара никто не пострадал, но дом выгорел полностью — общая площадь территории, охваченной огнем, составила 80 квадратных метров. Причина возгорания выясняется.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в середине августа был отменен особый противопожарный режим. Он действовал с 5 апреля 2024 года.