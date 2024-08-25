Сколько тюменцев сократят в начале осени?

В Тюменской области в сентябре под сокращение попадут около 100 человек

Под сокращения в Тюменской области в сентябре попадут около 100 человек. Большая часть из них — сотрудники органов местного самоуправления, образования, здравоохранения, финуслуг и сферы ремонта машин и оборудования.