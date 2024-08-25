Сколько тюменцев сократят в начале осени?

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:49
Updated Сегодня, 03:49
Об этом сообщил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров. По его словам, ситуация в организациях, планирующих сокращения сотрудников, находится под контролем региональной прокуратуры и Государственной инспекции труда.
В августе в регионе под сокращения попали 67 сотрудников тюменских организаций, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что у тюменских работодателей из-за дефицита кадров вырос спрос на сотрудников пенсионного возраста. Возрастных соискателей 61+ стали в пть раз чаще приглашать на собеседования.