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В Тюменской области в сентябре под сокращение попадут около 100 человек

Сколько тюменцев сократят в начале осени?

25 августа 2024, 03:38
Фото: 1MI

В Тюменской области в сентябре под сокращение попадут около 100 человек

Под сокращения в Тюменской области в сентябре попадут около 100 человек. Большая часть из них — сотрудники органов местного самоуправления, образования, здравоохранения, финуслуг и сферы ремонта машин и оборудования.

Об этом сообщил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров. По его словам, ситуация в организациях, планирующих сокращения сотрудников, находится под контролем региональной прокуратуры и Государственной инспекции труда.

В августе в регионе под сокращения попали 67 сотрудников тюменских организаций, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что у тюменских работодателей из-за дефицита кадров вырос спрос на сотрудников пенсионного возраста. Возрастных соискателей 61+ стали в пть раз чаще приглашать на собеседования.

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