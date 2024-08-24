Ожидаются грозы и сильный ветер: Тюменскую область зальет дождями

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В понедельник, 26 августа, существенно погода не изменится: кратковременные дожди, +17…+22 днем и до +7 в ночное время суток. А вот вторник порадует жителей региона отсутствием осадков — день пройдет при переменной облачности. Максимальна температура воздуха составит +18…+23.
В Тюмени в воскресенье ожидается пасмурная погода, небольшой дождь в обед и температура воздуха +15…+18.
В понедельник, 26 августа, сохранится аналогичная погода, а во вторник потеплеет до +20…+21. Осадков в этот день не ожидается.