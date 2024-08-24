Ожидаются грозы и сильный ветер: Тюменскую область зальет дождями

В понедельник, 26 августа, существенно погода не изменится: кратковременные дожди, +17…+22 днем и до +7 в ночное время суток. А вот вторник порадует жителей региона отсутствием осадков — день пройдет при переменной облачности. Максимальна температура воздуха составит +18…+23.