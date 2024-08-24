nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Тюменскую область зальет дождями

Ожидаются грозы и сильный ветер: Тюменскую область зальет дождями

24 августа 2024, 12:05
Фото: 1MI

Тюменскую область зальет дождями

На юге Тюменской области в воскресенье продолжит бушевать непогода. Метеорологи прогнозируют дожди в юго-восточных районах, местами грозы. Скорость ветра будет достигать 11-14 м/с. Днем термометры покажут +17…+22, в вечерние часы температура воздуха опустится до +7…+12.

В понедельник, 26 августа, существенно погода не изменится: кратковременные дожди, +17…+22 днем и до +7 в ночное время суток. А вот вторник порадует жителей региона отсутствием осадков — день пройдет при переменной облачности. Максимальна температура воздуха составит +18…+23.

В Тюмени в воскресенье ожидается пасмурная погода, небольшой дождь в обед и температура воздуха +15…+18.

В понедельник, 26 августа, сохранится аналогичная погода, а во вторник потеплеет до +20…+21. Осадков в этот день не ожидается.

Читайте также:
Начал ходить и говорить: тюменские врачи поставили на ноги попавшего в ДТП байкераШесть тюменских солдат, захваченных в плен в Курской области, вернут в Россию«Грибной бум»: тюменцы рассекретили урожайные места
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь
Она вернется? Может ли восстановиться уровень воды в тюменской Туре?
Вчера, 07:23
Смертельная опасность: в Тюмени появились заразные испанские слизни
Вчера, 06:22
Сила копейки. Тест — сможете ли вы вспомнить цены времен СССР?
Вчера, 06:03
Кадровый голод! В Тюмени не хватает эскортниц для масштабных мероприятий
Вчера, 07:40
«Нам за все отдуваться?»: Тюменские курьеры пожаловались на условия работы
Вчера, 08:58
Открываются новые горизонты: тюменский застройщик ЭНКО приобретает ИНСТЕП
Вчера, 05:44