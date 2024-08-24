Шесть тюменских солдат, захваченных в плен в Курской области, вернут в Россию

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе стало известно, в украинский плен попал срочник из Тюмени 20-летний Владислав Кычков — он проходил военную службу на территории Курской области. Сына по опубликованному в сети видеоролику с пленными опознала его мама. Также сообщалось о том, что в плену, возможно, находятся еще два тюменских бойца — Кирилл Филип и Владимир Сироткин. Они также служили в части на территории Курской области. Связь с ними была потеряна в начале месяца.