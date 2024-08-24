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Шесть тюменских солдат, захваченных в плен в Курской области, вернут в Россию

Шесть тюменских солдат, захваченных в плен в Курской области, вернут в Россию

24 августа 2024, 11:22
Фото: 1MI
Обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся сегодня, 24 августа. В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.
Сюжет
Украина

По данным источников «Нашего Города», среди военных есть пять тюменцев — Виктор Горев, Денис Канев, Кирилл Коновалов, Владислав Кычков, Данил Пуртов, а также солдат из Тобольска Ярослав Типусяк.

В настоящее время все бойцы находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, также предоставлена возможность позвонить родным.

По данным Министерства обороны России, в ближайшее время освобожденных из плена военных доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе стало известно, в украинский плен попал срочник из Тюмени 20-летний Владислав Кычков — он проходил военную службу на территории Курской области. Сына по опубликованному в сети видеоролику с пленными опознала его мама. Также сообщалось о том, что в плену, возможно, находятся еще два тюменских бойца — Кирилл Филип и Владимир Сироткин. Они также служили в части на территории Курской области. Связь с ними была потеряна в начале месяца.

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