Шесть тюменских солдат, захваченных в плен в Курской области, вернут в Россию

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
По данным источников «Нашего Города», среди военных есть пять тюменцев — Виктор Горев, Денис Канев, Кирилл Коновалов, Владислав Кычков, Данил Пуртов, а также солдат из Тобольска Ярослав Типусяк.
В настоящее время все бойцы находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, также предоставлена возможность позвонить родным.
По данным Министерства обороны России, в ближайшее время освобожденных из плена военных доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе стало известно, в украинский плен попал срочник из Тюмени 20-летний Владислав Кычков — он проходил военную службу на территории Курской области. Сына по опубликованному в сети видеоролику с пленными опознала его мама. Также сообщалось о том, что в плену, возможно, находятся еще два тюменских бойца — Кирилл Филип и Владимир Сироткин. Они также служили в части на территории Курской области. Связь с ними была потеряна в начале месяца.