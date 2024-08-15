В Курской области пропали еще двое срочников из Тюмени

В интернете Евгения нашла фотографию, где несколько солдат лежат на полу. В одном из молодых людей она узнала своего сына — у нее практически нет сомнений в том, что это Кирилл. В настоящее время информации о том, где находится ее сын у Евгении нет. Женщина планирует обращаться военную прокуратуру.