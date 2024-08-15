В Курской области пропали еще двое срочников из Тюмени

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
Оба бойца пропали в начале августа, после начала боя с подразделениями Вооруженных сил Украины на территории Курской области.
По словам Евгении Филип, мамы Кирилла, связь с сыном оборвалась 5 августа. На службу в армию он отправился 13 декабря 2023 года. Изначально находился в военной части города Ельня Смоленской области. В начале этого года его направили в Брянскую область.
На протяжении службы Кирилл был постоянно на связи с родными. Писал, что в части они «таскают воду, готовят, копают землю». Евгения сообщила, что сын не рассказывал ей о том, что из Брянской области был переведен в Курскую.
«4 августа мы с ним поговорили, он сказал: „Всё нормально, мамочка. Всё тихо и спокойно. Скоро пойду на ужин и спать“. Связь была плохая. 5 августа пришла СМС: „Мамочка, доброе утро. Люблю тебя“. И всё, больше на связь он не выходил, — рассказала 72.RU Евгения Филип.
Женщина сообщила, что поиски сына начала с 8 августа. В военной части, где служил Кирилл, ей не смогли предоставить информацию об его местонахождении.
«Начала присоединяться к группам по поиску — родители писали, что не могут найти солдат из одного батальона, откуда Кирилл. Так я узнала, что Кирилл всё это время находился в Курской области», — пояснила мама солдата.
В интернете Евгения нашла фотографию, где несколько солдат лежат на полу. В одном из молодых людей она узнала своего сына — у нее практически нет сомнений в том, что это Кирилл. В настоящее время информации о том, где находится ее сын у Евгении нет. Женщина планирует обращаться военную прокуратуру.
В Курской области пропал еще один тюменский срочник — 20-летний Владимир Сироткин. С родными на связь солдат выходил последний раз 12 августа. Также как и Кирилл он 13 декабря был отправлен из Тюмени в Ельню, а оттуда в Курскую область.
По словам тети тюменца, фото с пленным, похожим на Владимира, она нашла в сети. Но 100-процентной уверенности в том, что племянник находится в украинском плену у женщины нет. Также как и нет информации о местонахождении в данный момент Владимира.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский солдат, 20-летний Владислав Кычков, попал в плен ВСУ. Его мама опознала сына по видеоролику с пленными, распространенному в сети.