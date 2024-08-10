Тюменская область отправила в Курск машину с лекарствами для людей в ПВР

Кроме того, власти наделяются правом изымать транспортные средства частных компаний и госорганизаций, граждан для доставки нуждающихся в медицинской помощи в больницы и преследования подозреваемых в терактах. Также представителям правоохранительных органов, проводящих КТО, разрешено беспрепятственно проникать в жилые и нежилые помещения и на земельные участки, принадлежащие физлицам и организациям.