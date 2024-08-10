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Тюменская область отправила в Курск машину с лекарствами для людей в ПВР

Тюменская область отправила в Курск машину с лекарствами для людей в ПВР

10 августа 2024, 07:55
Фото: 1MI
Автомобиль с лекарственными средствами и расходными материалами отправили из Тюменской области в Курск. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Мы находимся на связи с коллегами из Курской области. Получили запрос на лекарства для людей, которые находятся в пунктах временного размещения. Оперативно организовали сбор нужных препаратов. Уже отправили первую машину с необходимыми лекарствами и расходными материалами», — отметил глава региона.

Напомним, в Курской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины введен режим контртеррористической операции (КТО). Аналогичный режим действует с 9 августа в Брянской и Белгородской областях.

Введение режима КТО предполагает ряд мер и временных ограничений. В частности, на территории, где он действует, усиливают меры общественного порядка, ведутся проверки документов и досмотры автомобилей и людей, их движение можно ограничивать в любое время и в любом месте.

Кроме того, власти наделяются правом изымать транспортные средства частных компаний и госорганизаций, граждан для доставки нуждающихся в медицинской помощи в больницы и преследования подозреваемых в терактах. Также представителям правоохранительных органов, проводящих КТО, разрешено беспрепятственно проникать в жилые и нежилые помещения и на земельные участки, принадлежащие физлицам и организациям.

Ранее «Наш Город» писал, что глава администрации Тюмени Максим Афанасьев объявил о сборе гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области. Пункт сбора открыт по адресу Водопроводная, 36, корпус 3.

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