Тюменская область отправила в Курск машину с лекарствами для людей в ПВР

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
«Мы находимся на связи с коллегами из Курской области. Получили запрос на лекарства для людей, которые находятся в пунктах временного размещения. Оперативно организовали сбор нужных препаратов. Уже отправили первую машину с необходимыми лекарствами и расходными материалами», — отметил глава региона.
Напомним, в Курской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины введен режим контртеррористической операции (КТО). Аналогичный режим действует с 9 августа в Брянской и Белгородской областях.
Введение режима КТО предполагает ряд мер и временных ограничений. В частности, на территории, где он действует, усиливают меры общественного порядка, ведутся проверки документов и досмотры автомобилей и людей, их движение можно ограничивать в любое время и в любом месте.
Кроме того, власти наделяются правом изымать транспортные средства частных компаний и госорганизаций, граждан для доставки нуждающихся в медицинской помощи в больницы и преследования подозреваемых в терактах. Также представителям правоохранительных органов, проводящих КТО, разрешено беспрепятственно проникать в жилые и нежилые помещения и на земельные участки, принадлежащие физлицам и организациям.
Ранее «Наш Город» писал, что глава администрации Тюмени Максим Афанасьев объявил о сборе гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области. Пункт сбора открыт по адресу Водопроводная, 36, корпус 3.