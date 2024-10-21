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Гуманитарная помощь

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2024
Шесть автотралов с гуманитарной помощью отправили из Тюмени в зону СВО
21 октября, 11:16
Ветераны СВО смогут приватизировать муниципальное жилье в Тюмени
26 сентября, 10:38
Военный из Тюмени похитил гуманитарную помощь на 2 миллиона рублей
Участника специальной военной операции из Тюмени отправили на три года в исправительную колонию за кражу гуманитарной помощи. Такое решение вынес военный суд.
22 сентября, 05:14
Не могут пройти мимо: тюменцы собрали для жителей Курской области тонны гумпомощи
15 августа Тюменское региональное отделение «Единой России» отправило машину с гуманитарным грузом весом 10 тонн для пострадавших жителей Курской области.
16 августа, 04:57
Тюменская городская Дума приняла участие в сборе гуманитарной помощи
14 августа, 05:38
Тюменская область отправила в Курск машину с лекарствами для людей в ПВР
Автомобиль с лекарственными средствами и расходными материалами отправили из Тюменской области в Курск. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
10 августа, 07:55
Дмитрий Артюхов встретился с ямальскими бойцами СВО и передал технику
30 июля, 13:24
При участии депутатов Тюменской городской Думы в зону СВО отправят гуманитарный груз
19 июля, 11:16
Ямал отмечает двухлетие шефства над Волновахским районом
14 июня, 11:46
Сбор гуманитарной помощи организовали в Тюмени
Волонтерам нужны вещи для обустройства пострадавших от паводка людей в пунктах временного размещения. Всего в городе начали действовать пять пунктов приема гумпомощи.
16 апреля, 08:03
Председатель городской Думы приняла участие в отправке гуманитарного груза бойцам СВО
22 января, 09:22
В приемной депутата начали плести маскировочные сети в помощь бойцам СВО
15 января, 06:05
2023
92-летняя пенсионерка из Тюмени пожертвовала 9 миллионов рублей на нужды СВО
92-летняя пенсионерка из Тюмени хотела пожертвовать на нужды армии 9 миллионов рублей. Пожилая женщина пришла в тюменский военкомат с просьбой забрать у нее деньги, однако ей отказали.
13 ноября 2023, 08:01
Ямальским бойцам передали автомобили и квадроцикл в зону СВО
7 сентября 2023, 12:06
Пенсионер-рыбак из Тюменской области передал УАЗ и буржуйку для бойцов в зону СВО
Тюменец купил новую машину, куда деть старую — вопросов не возникло.
10 августа 2023, 03:29
Тюменские бойцы СВО получили гуманитарную помощь из родного края (ВИДЕО)
Командир отряда планирует поделится гуманитарной помощью с другими подразделениями.
3 августа 2023, 07:43
Тюменцы направили две фуры гуманитарной помощи в Белгородскую область
В Белгородскую область из Тюмени направлены два грузовика с гуманитарной помощью.
15 июня 2023, 13:34
Тюменец хочет передать бойцам личный УАЗ на Украину
Тоболяк решил передать воинам в зону СВО свой УАЗ с прицепом через 10 дней.
14 июня 2023, 02:37
Тюменские студенты передадут бойцам в зоне СВО усовершенствованный автомобиль
Мастера и студенты ТКТТС отремонтировали УАЗ для отправки нашим бойцам на Украину. Об этом сообщили в информцентре правительства региона.
2 мая 2023, 16:50
В тюменском правительстве рассказали, какими посылками поддержали бойцов земляки
Тюменцы собрали и отправили для земляков в зоне СВО продовольственные продукты, лекарства и снаряжение, сообщают в инфоцентре правительства области.
24 марта 2023, 07:10

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