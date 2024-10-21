Гуманитарная помощь

92-летняя пенсионерка из Тюмени пожертвовала 9 миллионов рублей на нужды СВО

92-летняя пенсионерка из Тюмени хотела пожертвовать на нужды армии 9 миллионов рублей. Пожилая женщина пришла в тюменский военкомат с просьбой забрать у нее деньги, однако ей отказали.