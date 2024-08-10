«Смотрящему» за Ишимом грозит 15 лет тюрьмы за вымогательства

Статус «положенца» он получил во время отбывания наказания в колонии. По данным следствия, ишимец организовывал сбор денег для заключенных, занимался вымогательством, а также разрешал конфликты между криминальными и рядовыми гражданами, подменяя тем самым государственную систему правоохранительных органов.