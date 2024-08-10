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«Смотрящему» за Ишимом грозит 15 лет тюрьмы за вымогательства

«Смотрящему» за Ишимом грозит 15 лет тюрьмы за вымогательства

10 августа 2024, 06:06
Фото: 1MI
В Тюмени будут судить 32-летнего главу преступной группировки из Ишима. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», «Вымогательство» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов».
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Суд

Статус «положенца» он получил во время отбывания наказания в колонии. По данным следствия, ишимец организовывал сбор денег для заключенных, занимался вымогательством, а также разрешал конфликты между криминальными и рядовыми гражданами, подменяя тем самым государственную систему правоохранительных органов.

По данным прокуратуры Тюменской области, уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу в ближайшее время. «Смотрящему» грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени суд приговорил к 2 годам и 6 месяцам условного срока местного жителя, избившего свою подругу и утопившему ее иномарку в болоте.

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