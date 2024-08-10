«Смотрящему» за Ишимом грозит 15 лет тюрьмы за вымогательства

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Статус «положенца» он получил во время отбывания наказания в колонии. По данным следствия, ишимец организовывал сбор денег для заключенных, занимался вымогательством, а также разрешал конфликты между криминальными и рядовыми гражданами, подменяя тем самым государственную систему правоохранительных органов.
По данным прокуратуры Тюменской области, уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу в ближайшее время. «Смотрящему» грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени суд приговорил к 2 годам и 6 месяцам условного срока местного жителя, избившего свою подругу и утопившему ее иномарку в болоте.