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Published Сегодня, 06:28

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Updated Сегодня, 06:30

Тюменцы заплатили за отпуск в Азии 9 миллионов рублей

Только для богатых: тюменцы заплатили за отпуск в Азии миллионы рублей

10 августа 2024, 06:28
Фото: 1MI

Тюменцы заплатили за отпуск в Азии 9 миллионов рублей

Девять миллионов рублей потратила семья тюменцев в этом году за путешествие по странам Азии. В стоимость тура вошло посещение китайского города Пекин, Республики Филиппины, Малайзии, Сингапура и острова Бали.
Сюжет
Туризм

Данное путешествие стало самым дорогостоящим с начала 2024 году. Об этом рассказала управляющая местной туристической фирмой Светлана Завьялова. По ее словам, также в число дорогостоящих туров-2024 вошли 7-дневный круиз на лайнере стоимостью 1,8 миллиона рублей, путешествия в Малайзию, Филиппины, Сингапур стоимостью более 1 миллиона, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что предстоящей осенью из Тюмени запустят прямые рейсы в Дубай. Ранее добираться до крупнейшего города ОАЭ тюменцам приходилось с пересадками — дорога занимала более 13 часов.

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