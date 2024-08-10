Только для богатых: тюменцы заплатили за отпуск в Азии миллионы рублей

Данное путешествие стало самым дорогостоящим с начала 2024 году. Об этом рассказала управляющая местной туристической фирмой Светлана Завьялова. По ее словам, также в число дорогостоящих туров-2024 вошли 7-дневный круиз на лайнере стоимостью 1,8 миллиона рублей, путешествия в Малайзию, Филиппины, Сингапур стоимостью более 1 миллиона, пишет Ура.Ру.