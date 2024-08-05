Осенью из Тюмени запустят прямые рейсы в Дубай

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:10
Из Рощино в крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов самолеты будут летать дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Время в пути составит 5 часов 30 минут, стоимость билетов стартует от 16 тысяч 227 рублей.
«Дубай — популярное курортное направление в осенне-зимний период, поэтому мы запускаем туда рейсы из Тюмени с частотой два раза в неделю. Также мы открыли продажу билетов в Дубай из Сургута. Кроме того, Utair круглый год выполняет полеты в ОАЭ из Грозного», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.
В настоящее время улететь в Дубаи тюменцы могут только с пересадкой. Минимум в дороге придется провести более 13 часов, максимум — 1 день 14 часов.
Ранее «Наш Город» писал, что авиакомпания Red Wings планирует предстоящей осенью запустить из Тюмени прямые рейсы на Шри-Ланку. Данное направление для отдыха пользуется популярностью у жителей региона.