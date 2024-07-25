Red Wings планирует запустить рейсы из Тюмени на Шри-Ланку

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Published Сегодня, 02:32
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Updated Сегодня, 02:34
Авиакомпания Red Wings планирует запустить прямые рейсы из Тюмени на Шри-Ланку. Аналогичные рейсы авиаперевозчик начал выполнять из Екатеринбурга осенью прошлого года, рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев «Интерфаксу».
«Результаты прошлого года показали, что направление интересное, рентабельное», — отметил Мальцев.
Первый рейс может состояться уже этой осенью. Полеты планируется осуществлять на самолете вместимостью более 400 пассажиров.
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