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Red Wings планирует запустить рейсы из Тюмени на Шри-Ланку

Red Wings планирует запустить рейсы из Тюмени на Шри-Ланку

25 июля 2024, 02:32
Фото: 1MI
Первый рейс может состояться уже осенью. Полеты планируется осуществлять на самолете вместимостью более 400 пассажиров.
Сюжет
Отдых

Авиакомпания Red Wings планирует запустить прямые рейсы из Тюмени на Шри-Ланку. Аналогичные рейсы авиаперевозчик начал выполнять из Екатеринбурга осенью прошлого года, рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев «Интерфаксу».

«Результаты прошлого года показали, что направление интересное, рентабельное», — отметил Мальцев.
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Первый рейс может состояться уже этой осенью. Полеты планируется осуществлять на самолете вместимостью более 400 пассажиров.

Ранее «Наш город» писал, что в новом здании аэропорта Рощино появится зал для VIP-пассажиров с отдельным входом. Здание будет готово к эксплуатации до конца 2024 года.

#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Отдых#Самолет#Шри-Ланка#Рейсы
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