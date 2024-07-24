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Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

В Тюмени планируют запустить новый вид общественного транспорта

«По подобию Москвы»: в Тюмени хотят запустить новый вид общественного транспорта

24 июля 2024, 07:51
Фото: 1MI

В Тюмени планируют запустить новый вид общественного транспорта

Для его запуска необходимо строительство линий протяженностью более 50 километров. Также для этого потребуется возвести депо.

В Тюмени хотят запустить новый вид общественного транспорта — внеуличный транспорт. Об этом говорится в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2040 года.

«Строительство линий внеуличного пассажирского транспорта общего пользования — 51,8 километра, депо внеуличного пассажирского транспорта общего пользования — 1 объект», — указано в документе.
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К внеуличному относится такой транспорт, как метро, монорельс и канатная дорога. По плану тюменских властей, он поможет связать центр города с периферийными районами и сократить интервал движения до 2-3 минут на линии.

Ранее «Наш город» рассказал, почему в Тюмени усугубляются проблемы общественного транспорта. В последнее время горожане стали чаще жаловаться на срывы рейсов и переполненные салоны.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Транспорт#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени
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