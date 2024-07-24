«По подобию Москвы»: в Тюмени хотят запустить новый вид общественного транспорта

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:57
В Тюмени хотят запустить новый вид общественного транспорта — внеуличный транспорт. Об этом говорится в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2040 года.
«Строительство линий внеуличного пассажирского транспорта общего пользования — 51,8 километра, депо внеуличного пассажирского транспорта общего пользования — 1 объект», — указано в документе.
К внеуличному относится такой транспорт, как метро, монорельс и канатная дорога. По плану тюменских властей, он поможет связать центр города с периферийными районами и сократить интервал движения до 2-3 минут на линии.
Ранее «Наш город» рассказал, почему в Тюмени усугубляются проблемы общественного транспорта. В последнее время горожане стали чаще жаловаться на срывы рейсов и переполненные салоны.