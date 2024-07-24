Тюменцы работают на лекарства. Почему здоровье горожан становится все слабее?

Средняя продолжительность жизни в России в 1986–1987 гг равнялась примерно 70 годам. Такой же показатель был зафиксирован в 2012–2014 гг, а также в 2021 году, когда еще бушевала пандемия. Сравнение показателей с разницей почти в 30 лет выглядит пугающе, потому что к 2010-м годам медицина была на очевидно более высоком уровне, чем в 80-е. Активно блок здравоохранения развивается и сейчас, но средняя продолжительность жизни в России составляет 73 года, для конкретно Тюменской области показатель выше — 74 года.