Тюменцы работают на лекарства. Почему здоровье горожан становится все слабее?

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:16
Средняя продолжительность жизни в России в 1986–1987 гг равнялась примерно 70 годам. Такой же показатель был зафиксирован в 2012–2014 гг, а также в 2021 году, когда еще бушевала пандемия. Сравнение показателей с разницей почти в 30 лет выглядит пугающе, потому что к 2010-м годам медицина была на очевидно более высоком уровне, чем в 80-е. Активно блок здравоохранения развивается и сейчас, но средняя продолжительность жизни в России составляет 73 года, для конкретно Тюменской области показатель выше — 74 года.
При том ухудшается общее состояние здоровья населения. Все чаще у людей обнаруживают хронические заболевания и также население активнее «хватает» вирусы.
«Нагрузка на блок здравоохранение кратно увеличилась при том, что сама сфера активно развивается и расширяется. Особенно это заметно в „вирусные“ сезоны, когда фильтры поликлиник переполняются и забивается также запись в частные клиники. Притом не только болеть стали чаще, но и переносить болезни стали тяжелее», — отмечает врач-терапевт частной клиники Ирина Когалымова в разговоре с корреспондентом «Нашего города».
Динамику роста заболеваемости подтверждают и в департаменте здравоохранения Тюменской области. В отчете ведомства указано, что в регионе сохраняется тенденция роста показателей первичной заболеваемости взрослого населения с 48 452,9 случаев на 100 000 населения в 2020 году до 67 462,0 в 2022 году, при том темп прироста к 2020 году составил 39,2%.
«Наибольший рост наблюдается по классу болезней органов дыхания (36,9%), болезней органов кровообращения (25,6%), травм и отравлений (11,8%), и др.», — сообщают в ведомстве.
Также известно, что чаще всего мужчины в Тюмени умирают от ишемической болезни сердца, отравлений и новообразований. Женщины в Тюмени умирают чаще из-за ишемической болезни сердца, болезни нервной системы и новообразований.
Как говорит врач-вирусолог Геннадий Уманский, проблемы ослабления иммунитета начинаются с первых дней жизни и формирование естественной защиты организма особенно важно в раннем детстве.
«Есть врожденный иммунитет и приобретенный. И проблемы чаще затрагивают именно формирование иммунитета на ранних этапах жизни. Здесь есть несколько опасных точек: отказ от вакцинации, ограничение ребенка в контакте с микробом и медикаментозное подавление естественного иммунитета», — объяснил «Нашему городу» врач.
Он указывает, что современные родители часто помещают детей в стерильные условия, не позволяя им контактировать с окружающей средой, которая наполнена микробами и бактериями. Многим кажется, что эти ограничения во благо, но на деле такой подход угнетает формирование естественного отпора вирусам в детском организме. Однако есть и другие факторы, препятствующие формированию иммунитета к простым и тяжелым заболеваниям.
Сейчас все популярнее становится отказ от прививок. Современные родители считают, что ребенку будет лучше без вакцин АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина), а также вакцин от туберкулеза, кори и полиомиелита.
«В свое время наши бабушки и дедушки, родители даже не задавались
вопросом о вакцинации — все прививки ставились безоговорочно, потому что не
было сомнений в необходимости. Возможно сейчас, в веке информации, ее просто
очень много, часто она противоречива — и сбивает с толку молодых родителей», — рассказывает заведующий детской поликлиникой ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №12» Ирина Чмутина.
Обычно новорожденному сначала ставят прививки от гепатита В
и туберкулеза. Когда малышу исполняется год, ставят еще ряд вакцин: АКДС, от полиомиелита, от гемофильной инфекции, от кори, краснухи, паротита. Некоторые вакцины ставят в 2, 3 или 4 этапа в течение года.
Врачи говорят о том, что вспышки многих заболеваний были в свое время подавлены во многом из-за распространения вакцинации. Но, когда коллективный иммунитет начинает снижаться, снова фиксируются вспышки. Например в этом году в Тюмени обнаруживали очаги заражения корью.
Также по словам вирусолога Уманского, угнетающе на детский иммунитет воздействуют и сильные препараты, которые многие родители дают детям без назначения врача. Естественный ответ организма на болезнь подавляется антибиотиками и другими серьезными препаратами в периоды, когда в этом нет необходимости. Фельдшер Александр Азанов рассказал «Нашему городу» о том, что за последние пять лет родители стали чаще сами использовать сильнодействующие препараты без назначения врача и давать их своим детям.
«Если раньше многие понимали, что температуру в 37 градусов сбивать не нужно, то сейчас родители реально дают детям при такой показателе антибиотик. Как аргументируют? Говорят, что он странно кашлял или заметили еще какой-то страшный симптом. Причем и сами люди так лечатся. Хотя важно во многих случаях не экстремально подавлять болезнь, а помочь иммунитету с ней справиться», — объяснил фельдшер.
Специалист говорит о том, что лечиться от заболеваний необходимо, но делать это стоит правильно и в таких вопросах важно доверять специалистам и не заниматься подобными экстремальными вариантами самолечения. Много вопросов у Азанова и к фармацевтам, которые отпускают рецептурные препараты без соответствующего документа, однако это вопрос контроля надзорных органов.
Нельзя недооценивать и влияние ухудшающейся экологической обстановки и качества продуктов. Как говорят врач, влияние экологии на здоровье человека сейчас составляет около 25–50% от совокупности всех воздействующих факторов, многое зависит от конкретной территории.
Так в Тюменской области в 2022 году по сравнению с 2021 выбросы от стационарных источников увеличились на 0,2 тысяч тонн. Если сравнивать показатели с данными за 2013 год, то выбросы увеличились на 29,6 тысяч тонн. Сброс недостаточно очищенных загрязненных сточных вод составил в 2022 году 80,5 млн м3, что на 9,5% больше, чем в 2021 году и на 16,0% больше, чем в 2013 году.
Вместе с тем в растет и средняя годовая температура. В Тюмени за последние 30 лет она выросла на 1,5 градуса. А повышение температуры сказывается на сердечно-сосудистой системе, заболевания которой являются наиболее распространенной причиной смертности.
Но не стоит людям и с самих себя снимать ответственность за ослабленный иммунитет или развитие болезней, о чем говорит врач-терапевт Татьяна Швецова.
«У людей становится больше вредных привычек. Так, у нас около 20% населения курят. А это комплексное негативное влияние на организм. Но есть и другие условные вредные привычки, вписанные в образ жизни. Это вредная еда, сладкие газировки, пассивный и сидячий образ жизни и так далее», — поделилась с «Нашим городом» терапевт.
По данным управления Роспотребнадзора, рост числа жителей Тюменской области с лишним весом наблюдается во всех возрастных группах. Лишний вес оказывает комплексное негативное воздействие на организм. Существенно увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.
«Ожирение — существенный фактор риска при сердечно-сосудистых заболеваниях. Часто бывает так, что пациент и не догадывается о том, что его показатели далеки от нормы», — объясняет Милана Плетнева медицинская сестра отделения профилактики.
Также люди с ожирением часто страдают от сахарного диабета, что вынуждает их постоянно находиться под присмотром врачей. Причем в 90% случаев у людей обнаруживается диабет 2-го типа, вызванный образом жизни.
Сейчас, по оценкам психологов и психотерапевтов, люди в десятки раз чаще стали страдать от стресса, депрессий и других ментальных болезней. Предположений, объясняющих такую тенденцию достаточно много, однако важно то, что ментальное состояние напрямую сказывается на физическом.
«Это научный факт и в официальном классификаторе болезней есть формулировка „соматоформные расстройства“, это как раз об этом. Мы не говорим о тяжелых расстройствах психики, но даже при сильном стрессе организм может дать ответ в виде кишечного расстройства, эндокринного или респираторного ослабления вплоть до заболеваний сердечно-сосудистой системы», — обозначает психотерапевт Диана Ефимова.
По данным статистики, 95% россиян испытывают стресс, при этом 34% подвергаются ему постоянно. В основном, это люди в возрасте от 26 до 45 лет
Как показало исследование «Нашего города» проблема усугубления здоровья населения — это целый клубок проблем, которые связаны, как с внешними, так и с внутренними факторами. Тенденция к снижению здорового населения не только кратно увеличивает нагрузку на сферу здравоохранения, но существенно затрудняет жизнь граждан.
Советы по сохранению здоровья опрошенные врачи дают практически одинаковый — нужно контролировать состояние своего здоровья, вести активный образ жизни, правильно питаться и не бояться обращаться к специалистам, отдавая предпочтение профессионалам, а не самолечению. Причем прививать культуру заботы о своем здоровье важно с малых лет и тогда грядущее поколение будет жить дольше и комфортнее предыдущих.