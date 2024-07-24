Известная в Тюмени шашлычная кормила гостей блюдами из опасного мяса

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Тюменское кафе «Шашлык-машлык» поймали на серьезных нарушениях. Они были выявлены в ходе внеплановой проверки, проведенной специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
В заведении обнаружили более пяти килограммов мяса, на которое отсутствовали сопроводительные ветеринарные документы. Помимо этого, на продукции не было маркировки и ветеринарного клейма, а хранилась она без информации о сроках годности.
Владельца кафе привлекли к административной ответственности. После проверки он зарегистрировался в системе «Цербер» и утилизировал мясо неизвестного происхождения.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени появятся рестораны московской сети White Rabbit family. Открытием ресторанов занимается ресторанная группа «Максим», которая приобрела права на франшизу.