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Известная в Тюмени шашлычная кормила гостей блюдами из опасного мяса

Известная в Тюмени шашлычная кормила гостей блюдами из опасного мяса

24 июля 2024, 07:21
Фото: 1MI
Нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки. Владельца заведения обязали утилизировать подозрительную продукцию.

Тюменское кафе «Шашлык-машлык» поймали на серьезных нарушениях. Они были выявлены в ходе внеплановой проверки, проведенной специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

В заведении обнаружили более пяти килограммов мяса, на которое отсутствовали сопроводительные ветеринарные документы. Помимо этого, на продукции не было маркировки и ветеринарного клейма, а хранилась она без информации о сроках годности.

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Владельца кафе привлекли к административной ответственности. После проверки он зарегистрировался в системе «Цербер» и утилизировал мясо неизвестного происхождения.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени появятся рестораны московской сети White Rabbit family. Открытием ресторанов занимается ресторанная группа «Максим», которая приобрела права на франшизу.

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