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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

В Тюмени появятся московские рестораны группы White Rabbit family

В Тюмени появятся знаменитые московские рестораны. Их открывает экс-омбудсмен

19 июля 2024, 10:33
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени появятся московские рестораны группы White Rabbit family

В Тюмень заходят крупные московские рестораны сети White Rabbit family бизнесмена Бориса Зарькова.

Как рассказал ресторанный обозреватель Александр Сысоев в своем Telegram-канале, уже подписаны и строятся в Тюмени «Техникум» и «Горыныч». Их должны открыть в 2024-м и 2025-м году, соответственно.

Отметим, что «Горыныч» входит в тридцатку лучших ресторанов Москвы по версии «Forbes».

Открытием ресторанов в Тюмени занимается ресторанная группа «Максим», которая приобрела права на франшизу, сообщает инсайдер «Нашего города». «Максим», напомним, принадлежит бывшей уполномоченной по защите прав предпринимателей Тюменской области Ларисе Невидайло.

Ранее сообщалось о том на месте известной кофейни в Тюмени откроется новый ресторан.

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