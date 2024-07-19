В Тюмени появятся знаменитые московские рестораны. Их открывает экс-омбудсмен

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Как рассказал ресторанный обозреватель Александр Сысоев в своем Telegram-канале, уже подписаны и строятся в Тюмени «Техникум» и «Горыныч». Их должны открыть в 2024-м и 2025-м году, соответственно.
Отметим, что «Горыныч» входит в тридцатку лучших ресторанов Москвы по версии «Forbes».
Открытием ресторанов в Тюмени занимается ресторанная группа «Максим», которая приобрела права на франшизу, сообщает инсайдер «Нашего города». «Максим», напомним, принадлежит бывшей уполномоченной по защите прав предпринимателей Тюменской области Ларисе Невидайло.
Ранее сообщалось о том на месте известной кофейни в Тюмени откроется новый ресторан.