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Published Сегодня, 05:23

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Updated Сегодня, 05:25

На День города тюменцам запретят покупать алкоголь

На День города тюменцам запретят покупать алкоголь

24 июля 2024, 05:23
Фото: 1MI
Еще один праздник горожане отметят трезвыми. Однако в запрете не обошлось без исключений.

В Тюмени на День города будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции. В случае выявления фактов продажи спиртного нарушителям грозят штрафы. Но в запрете есть некоторые исключения.

«Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли и организациями, а также на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания», — пояснили в администрации города.
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Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области хотят ограничить продажу алкоголя в общепите. Ограничения затронут заведения, которые расположены возле жилых домов.

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