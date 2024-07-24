На День города тюменцам запретят покупать алкоголь

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В Тюмени на День города будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции. В случае выявления фактов продажи спиртного нарушителям грозят штрафы. Но в запрете есть некоторые исключения.
«Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли и организациями, а также на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания», — пояснили в администрации города.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области хотят ограничить продажу алкоголя в общепите. Ограничения затронут заведения, которые расположены возле жилых домов.