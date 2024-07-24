Стало известно, сколько тюменских школьников получат по 100 тысяч за ЕГЭ

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
В Тюменской области 91 выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов. Каждый из них получит по 100 тысяч рублей, сообщили в региональном департаменте образования Ura.ru.
«По завершении основного периода проведения ЕГЭ в Тюменской области 91 стобалльник. В целом результаты экзаменов стабильны и сопоставимы с результатами прошлых лет», — рассказали в департаменте.
Кроме того, по 100 тысяч рублей выплатят учителям, которые подготовили выпускников-стобалльников к экзаменам. Данная выплата также утверждена правительством региона.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы смогут поступить на целевое обучение через «Госуслуги». Документы таким образом принимают более тысячи вузов и их филиалов.