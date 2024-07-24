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Стало известно, сколько тюменских школьников получат по 100 тысяч за ЕГЭ

Стало известно, сколько тюменских школьников получат по 100 тысяч за ЕГЭ

24 июля 2024, 06:49
Фото: 1MI
В этом году 100 тысяч рублей выплачивают выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов. Таких ребят в регионе более 90.

В Тюменской области 91 выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов. Каждый из них получит по 100 тысяч рублей, сообщили в региональном департаменте образования Ura.ru.

«По завершении основного периода проведения ЕГЭ в Тюменской области 91 стобалльник. В целом результаты экзаменов стабильны и сопоставимы с результатами прошлых лет», — рассказали в департаменте.
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Кроме того, по 100 тысяч рублей выплатят учителям, которые подготовили выпускников-стобалльников к экзаменам. Данная выплата также утверждена правительством региона.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы смогут поступить на целевое обучение через «Госуслуги». Документы таким образом принимают более тысячи вузов и их филиалов.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Экзамены#ЕГЭ#Единовременные выплаты#Выплаты#Выпускники
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