Фестиваль уличных театров «Сны улиц» отменили в Тюмени

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
В Тюмени отменили ежегодный фестиваль «Сны улиц». Этим летом мероприятие не состоится, сообщили организаторы.
«Иногда фестивалю с большой, почти 20-летней историей, стоит взять паузу, чтобы пересобрать программу, команду, найти побольше денег и ресурсов, чтобы вернуться с новыми силами и желанием порадовать и удивить наших любимых зрителей», — пишут в группе фестиваля ВКонтакте.
Вместо «Снов улиц» в Тюмени пройдет праздник театрального искусства. Горожане смогут посмотреть спектакли любительских театров и поучаствовать в мастер-классах. Место проведения — театральный центр «Космос».
Ранее «Наш город» рассказал, какой будет погода в Тюмени на День города. Синоптики призывают тюменцев готовиться к дождям.