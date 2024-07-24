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Фестиваль уличных театров «Сны улиц» отменили в Тюмени

Фестиваль уличных театров «Сны улиц» отменили в Тюмени

24 июля 2024, 04:02
Фото: 1MI
Артисты радовали тюменцев каждый год. Однако это лето осталось без красочного мероприятия.

В Тюмени отменили ежегодный фестиваль «Сны улиц». Этим летом мероприятие не состоится, сообщили организаторы.

«Иногда фестивалю с большой, почти 20-летней историей, стоит взять паузу, чтобы пересобрать программу, команду, найти побольше денег и ресурсов, чтобы вернуться с новыми силами и желанием порадовать и удивить наших любимых зрителей», — пишут в группе фестиваля ВКонтакте.
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Вместо «Снов улиц» в Тюмени пройдет праздник театрального искусства. Горожане смогут посмотреть спектакли любительских театров и поучаствовать в мастер-классах. Место проведения — театральный центр «Космос».

Ранее «Наш город» рассказал, какой будет погода в Тюмени на День города. Синоптики призывают тюменцев готовиться к дождям.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Театр#Фестивали#Сны улиц#Мероприятия
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