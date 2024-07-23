Увольняемся и сидим дома! Лучшие способы увеличить доходы для тюменцев

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Часто тюменцы жалуются на низкую оплату труда и говорят о том, что их зарплата уже много лет не индексировалась. Чтобы понять, соответствует ли ваша зарплата затраченным усилиям и не экономит ли на вас компания, стоит регулярно мониторить рынок труда.
«Вы удивитесь, но очень часто вы можете найти аналогичную должность к зарплатой, которая будет кратно выше вашей. У нас людям свойственна оседлость, а потому к смене места работы тюменцы прибегают не так часто. Но если вы хотите получать зарплату соответствующую вашей должности, навыкам и компетенциям, то придется начать разбираться в том, как работает рынок», — объясняет Максимов.
Так, если вы обнаружили, что другие компании на аналогичной позиции готовы платить больше, то стоит, как минимум, направить резюме. Также можно подойти к непосредственному руководителю или в отдел работы с персоналом и спросить, почему ваша зарплата меньше рыночной. Если такой вопрос воспринят «в штыки» и запрос на повышение зарплаты вызывает явное сопротивление, то это еще один повод сменить место работы.
Сейчас, на фоне кадрового голода, компании могут месяцами искать сотрудников, а некоторые даже готовы уводить хороших действующих специалистов из других организаций, привлекая их повышенной зарплатой и бонусами фирмы.
«Канули в лету те времена, когда считалось почетным всю жизнь сидеть на одном месте работы. Нужно ценить свои навыки и требовать за их реализацию померную сумму. Если вас категорически не устраивает и рыночная зарплата — это повод научиться чему-то новому и сменить сферу деятельности», — указывает эксперт.
Сейчас осваивать новые специальности можно даже онлайн, а потому переучиваться стало намного проще.
Также специалист говорит о том, что иметь две или три работы в нынешнее время нормально и это не значит, что вы будете заняты 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
«Есть вакансии, подразумевающие неполный рабочий день или проектный формат работы, а также удаленное подключение к обязанностям. Проще говоря, это вакансии, где не нужно сидеть в офисе с 10 до 19 часов. Такие форматы позволяют совмещать несколько „работ“ и получать доход с каждой, что кратно увеличивает ваш заработок», — говорит Максимов.
Но, если ваша основная работа предполагает работу в офисе в фиксированные часы, то вы также можете брать в работу различные сторонние проекты. Со временем вы можете полноценно перейти на фриланс и всегда работать дома.
«Раньше это называли „шабашки“, теперь есть слово красивее. Но люди всегда знали, что можно найти дополнительный источник дохода», — указывает специалист.
Сейчас на рынке компании и частные лица готовы платить сотрудникам за выполнение достаточно простых задач, будь то ответы на комментарии клиентов или создание карточек для меркетплейсов. Для этого достаточно разово научиться выполнять задачу и позже реализовывать ее оперативно, получая дополнительный доход. Есть и задачи для более узких специалистов, но они и оплачиваются солиднее.
Финансист уверен, что фриланс можно вписать практически в любой график, а дополнительный источник дохода поможет решить финансовые проблемы.
Также стоит заняться инвестициями, но не в привычном смысле, который многие уже подсознательно связывают с чем-то мошенническим. Максимов намеренно не указывал очевидны способы наращивания дохода в стиле «купить недвижимость и сдавать ее в аренду», понимая, что подобное могут себе позволить единицы. Не все могут даже отложить часть зарплаты и начать куда-то вкладывать деньги.
«Вы может инвестировать свое время и силы. Потратили время на обучение — стали более компетентным и высокооплачиваемым сотрудником. Взяли работу в выходные — нарастили доход. Это я все о чем? Грамотное распределение своего времени и сил позволяет вам наращивать доход. Не стоит тратить время на низкооплачиваемое дело и считать, что вам больше никуда не возьмут», — уверен финансист.
Он говорит о том, что в современном обществе важно уметь выходить из зоны комфорта и осваивать новые навыки, чтобы оставаться востребованным и высокооплачиваемым специалистом.