Увольняемся и сидим дома! Лучшие способы увеличить доходы для тюменцев

Так, если вы обнаружили, что другие компании на аналогичной позиции готовы платить больше, то стоит, как минимум, направить резюме. Также можно подойти к непосредственному руководителю или в отдел работы с персоналом и спросить, почему ваша зарплата меньше рыночной. Если такой вопрос воспринят «в штыки» и запрос на повышение зарплаты вызывает явное сопротивление, то это еще один повод сменить место работы.